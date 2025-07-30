國家太空中心攜手台廠打造3顆立方衛星　10月發射

國家太空中心（TASA）今天表示，自製、台灣第1個光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星（FS-8A）10月升空，同航班乘客包含TASA新創追星計畫的3顆8U立方衛星，如果驗證成功，未來可應用在寬頻通訊、衛星物聯網、遠洋漁業等面向，增加台廠搶進國際衛星產業鏈的機會。

TASA在國科會支持下，自2022年啟動新創追星計畫，培養國內廠商具備衛星系統整合能力、在軌操作能力。第1期計畫委由鐳洋科技與芳興科技分別打造3U立方衛星「夜鷹」、「信天翁」，2顆衛星2024年發射升空，取得初步驗證成果。第2期則新增創未來科技，3家廠商分別打造4顆8U立方衛星，分別於今年、明年發射，組成3個星系。

10月將隨福八一起升空的3顆立方衛星中，「鐘雀1號」由創未來科技打造，為寬頻通訊衛星，執行Ka頻段技術驗證、對地高速通訊、通訊中衛星換手（handover）技術。創未來認為，鐘雀是世界上鳴叫聲分貝數最高的鳥類，寓意通訊品質良好，因此以鐘雀命名。

同時，TASA表示，「黑鳶1號」為鐳洋科技研發、接手第一代3U立方衛星「夜鷹」任務，進行高速通訊、多連通數IoT資料收集等物聯網通訊技術驗證。命名緣由來自黑鳶俗稱老鷹，聲音嘹亮、速度快，適應力強大，可以作為3U衛星的升級版代表。去年升空的夜鷹已與地面站完成雙向通聯，並穩定接收自研Ku頻段通訊酬載訊號，成功驗證部分功能。

TASA指出，「信天翁1號」由芳興科技研發，預計進行海洋水色遙測及相關通訊應用驗證。信天翁是遠洋漁業的重要指標，有信天翁的位置就有魚，因屬於同系列任務，延續第1代3U名稱，命名為信天翁1號。

TASA新創追星立方衛星計畫主持人陳嘉瑞表示，TASA遴選目前商業應用潛力較高的任務，增加台廠搶進國際衛星產業鏈的機會。例如鐘雀1號進行高速傳輸頻段Ka頻段酬載驗證，且能同步進行地面使用者終端驗證，應用層面廣泛。黑鳶1號欲驗證的衛星物聯網則適合應用在環境監測，如養殖漁業、森林保育等應用。信天翁1號則是透過遙測進行水色辨識，進行漁場探索，可應用於遠洋漁業。

TASA補充，立方衛星以10×10×10公分為一個單位（Unit），體積小、重量輕，可做為實驗衛星，驗證衛星的各項設計在太空環境能否正常運作，近年來也成為商業界的衛星入門款。

新創追星3顆立方衛星將搭乘火箭航班SpaceX的Transporter 15屬於共乘（Rideshare）火箭。該航班主酬載為TASA自製光學遙測衛星福衛八號第1顆衛星（FS-8A），另有成大、台大、台科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。