盛群：下半年訂單能見度低 營運展望保守
微控制器（MCU）廠盛群業務行銷中心副總經理潘建州今天表示，因關稅不確定性影響，客戶態度觀望，以短期訂單為主，下半年訂單能見低，營運展望保守，業績難較上半年好。
盛群下午舉行線上法人說明會，財務會計處長廖明通說，因應關稅不確定性，客戶部分下半年需求趕在第2季備貨生產，推升第2季營收攀高至新台幣8.6億元，表現優於預期，季增13%。
盛群第2季毛利率38.7%，較第1季揚升0.4個百分點，營業淨利7171萬元，季增365%，因新台幣升值影響，認列5600萬元業外匯兌損失，影響獲利不增反減，歸屬母公司淨利2227萬元，季減75%，每股純益0.1元。
盛群上半年總營收16.21億元，年增44%，歸屬母公司淨利1.12億元，每股純益0.5元，優於去年同期每股虧損0.35元。
潘建州指出，盛群上半年MCU累計出貨2.05億顆，年增35%，其中，安防產品上半年出貨2600萬顆，已超越去年全年的2000萬顆，馬達產品出貨700萬顆，也超越去年全年的600萬顆。
展望未來，潘建州說，隨著美國對等關稅寬限期將屆，客戶態度觀望，以短期訂單為主，下半年訂單能見度偏低，預期下半年營收難較上半年好。
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