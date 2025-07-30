台灣網路設備市場將止跌回穩 IDC 估年增幅有望達雙位數

根據IDC（國際數據資訊）30日發布最新《全球網路基礎設備季度追蹤報告》顯示，2025年第1季台灣網路設備市場總銷售金額為113百萬美元，年增長16.4%。其中，交換器市場占比69.7%，路由器12.3%，無線接取18.1%。在連續兩季出現兩位數正成長的條件下，IDC認為台灣網路設備市場已經出現止跌反彈的跡象，這主要歸因於台灣半導體和高科技製造業者近期加大國內與國外的廠房設備投資，持續增加晶片及AI高效能運算伺服器的產出，以滿足國外客戶對AI相關產品的需求。

另一方面，台灣教育部與各學術單位共同組建的台灣學術網路（Taiwan Academic Network, TANet）正在進行骨幹頻寬升級的專案，TANet購買的高階路由器也是推升今年首季台灣網路設備市場營收的主因之一，這個十年一次的特定專案將分階段進行，我們預期它對今年企業路由器市場的營收規模有實質性的貢獻。

回顧第1季台灣網通市場各主要業者在不同產品的銷售表現，網路設備領導品牌Cisco在乙太網路交換器與企業路由器市場持續市佔第一的位置，HPE-Aruba在商用無線網路接取市場領先，家用無線路由器市場目前TP-Link居冠，F5則在ADC應用交付控制器市場維持首位。

值得注意的是，近年因生成式AI應用的需求大爆發，公有雲和資料中心業者在第1季持續增購高速網路交換器設備，尤以400G交換器規格為主，在此風潮下Arista、Nvidia、ODM-Direct等專攻資料中心網路交換器業者本季出貨量大增，這是第1季乙太網路交換器市場年增率出現兩位數的主因之一。由於公有雲業者和本地大型企業在國內興建資料中心的需求仍未減緩，IDC預期今年台灣乙太網路交換器市場可望出現10-15%的年成長率。

在無線網路設備市場方面，家用路由器市場的需求尚未完全復甦，主要品牌業者雖在零售通路開始販售最新Wi-Fi 7規格的產品，但因平均價格較高且支援雙頻規格的機種和前一代Wi-Fi 6/6E產品的功用差異不大，目前一般用戶仍以採購Wi-Fi 6/6E規格的新品為主，待今年下半年Wi-Fi 7更多平價機種上市後，市場屆時會有新的一波買氣出現。此外，商用無線網路接取設備市場今年成長動能主要來自國內大型企業加大國內外廠房及辦公地點設施的擴建需求，預計商用AP（Access Point）產品今年會有5-10%的成長空間。

IDC 資深市場分析師葉振男表示，儘管美國政府與各國政府的對等關稅談判結果對今年全球經濟走勢的影響存在高度的不確定性，然公有雲服務和生成式AI應用對提振各國高速網路基礎設備的銷售仍有明顯的影響力，台灣也不例外。

據IDC觀察，今年國內資料中心將採用更高速的800G乙太網路交換器來進行AI模型訓練或推論服務，而國內半導體及高科技製造業者持續擴大全球布局規模所進行的網路設備投資，將可帶動今年台灣網路基礎設備市場成長10-15%，2024-2029的CAGR年複合成長率將有5.8%的增長。