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盛群法說會／下半年市況不可能比上半年好 訂單能見度偏低

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

微控制器（MCU）廠盛群（6202）30日舉行法說會， 針對下半年市場景氣，該公司坦言，今年下半年不太可能比上半年好。受到美國關稅政策不確定性影響，能見度仍偏低。第2季受惠於客戶提前拉貨，帶動業績提升，但現目前部分客戶態度較為觀望，寧願下短急單，也不太願意下長單。

盛群近日已先公布第2季財報，合併營收為8.6億元，季增13％，年增26％，累計上半年合併營收為16.2億元，年增43.9％，毛利率為38.5％。

在獲利方面，盛群第2季受到匯損影響，歸屬母公司業主淨利為2,227萬元，季減75.3％，並優於去年同期虧損局面，每股純益為0.1元，累計上半年歸屬母公司業主淨利為1.12億元，也優於去年虧損局面，每股純益為0.5元。

除了部分觀望的客戶下短急單，盛群指出，與景氣相關性較低的安防與健康量測產品線，客戶仍持續下單。

盛群 營收 每股純益

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