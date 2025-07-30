振樺電（8114）於30日召開臨時股東會，完成董事會全面改選，並於會後召開臨時董事會，推舉宏碁（2353）策略長與法務長郭劍成續任董事長，宏碁亦於本次改選後正式取得四席董事席次，再添集團生力軍。

振樺電子創辦人暨總經理陳茂強表示：「振樺電子重視企業的永續傳承與治理轉型，由理念相合的宏碁集團接棒，是我們深思熟慮的決定。我相信郭劍成先生與宏碁集團將帶領振樺電子邁向更高、更遠的里程碑。」

宏碁董事長暨執行長陳俊聖亦表示：「我們誠摯歡迎振樺電子正式加入宏碁集團。振樺在IPC領域的深厚技術與市場基礎，將與宏碁的全球資源形成強大綜效。我們期待與振樺創辦家族及云拓資本持續合作，共同推動振樺邁向永續發展與國際化的下一階段。」

振樺電子董事長郭劍成說明：「振樺電子將持續以Scenario-Defined Appliance（SDA）商業模式為核心，整合設計、生產、物流與維運，打造具備全球影響力的智慧平台。更將透過宏碁集團的全球化的服務規模與布局，強化在IPC領域的競爭力。」

此外本次臨時董事會同時任命現任宏碁集團企業發展總監-李永信擔任全球運籌中心「集團業務發展總監」一職，此次改選與職務任命除象徵振樺公司治理邁入新階段，並展現對企業永續發展的堅定承諾外，亦代表未來振樺電子將與宏碁集團全面深化合作。

新一屆董事會成員共九席，由宏碁集團雲川興業（股）公司指派郭劍成、簡慧祥、陳怡如、鄭傑文等四席擔任董事，其餘二席董事為陳茂強及陳銘輝，獨立董事三席分別為程守善、潘必蘭及李聰結。董事會內各委員會的主席與成員已於今日臨時董事會中推舉確認。