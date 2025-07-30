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Google 影片生成模型 Veo 更新功能8月登上 Vertex AI 平台

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google推出AI影片生成產品Veo系列，影片生成模型Veo 3已累積超過 7,000 萬部創作影片；6月在Vertex AI推出預覽版，企業客戶已運用Veo 3生成超過600萬部影片，顯示市場對於專業級、可規模化AI影片創作工具的驚人需求。Google今天在官方部落格上宣布Vertex AI上的Veo更新，包括8月全面推出Veo3，可快速生成短影片的Veo 3 Fast。

Veo 3是Google最先進的影片生成模型，Veo 3 Fast是專為追求速度與快速迭代而設計的模型，也同步在 Vertex AI 上正式推出。從旁白式的產品示範到短影片創作，讓使用者更快速的將文字轉換為影片。8月在Vertex AI推出公開預覽版的Veo 3與Veo 3 Fast以圖生成影片的功能，只需要提供來源圖片，並輸入描述影片內容的文字提示，就能生成動態的影片，可應用場景包括快速生成並測試不同版本的廣告概念，以即時回應市場趨勢。

Google表示，Veo 3與Veo 3 Fast的設計宗旨在於提供創作者所需的掌控度和品質。Veo 3能同步生成影片和音訊。可以創造出角色對話時口型精準的場景，搭配符合情境氛圍的音效。可生成高畫質（1080p）影片，適用於專業的行銷活動、產品展示和內部溝通並節省傳統影片製作的時間和花費。Veo 3的原生對白生成功能，讓企業只需製作一次影片，就能將對白內容在地化為數十種語言。

Veo 3與 Veo 3 Fast能夠讀取單張圖片（不論是上傳圖像或AI生成的圖片），並將其製作成一部 8 秒的動態影片。這項功能對於希望將現有視覺資產動態化、創作吸睛社群內容，或利用高品質圖片生成引人注目的示範影片的內容創作者、行銷人員和企業來說特別實用。

AI Google

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