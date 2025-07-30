振樺電第3季開始顯現與宏碁合作效益 子公司瑞傳目標盡快上市櫃

工業電腦大廠振樺電（8114）30日舉行臨時股東會，全面改選董事會，大股東宏碁集團（2353）取得四席董事，振樺電董事長暨宏碁法務長郭劍成指出，「未來宏碁集團將為振樺電帶來業務、財務及全球布局上的全面支援，比如拓展售後服務（After Service）市場，預計第3季開始就會看到合作效益，至於振樺電子公司瑞傳，從宏碁集團角度來看，我們希望瑞傳能盡快上市櫃」。

振樺電本次董事會改選宏碁集團取得四席董事席次。郭劍成舉例，宏碁總經理暨建碁（3046）董事長簡慧祥這次進入振樺電董事會，將為公司帶來集團業務上綜效，而宏碁全球財務長陳怡如亦為董事，在財務面也能協助振樺電。

郭劍成表示，宏碁集團在全球布局上優於振樺電，有一些振樺電以前沒做到的業務，能借助宏碁全球資源能切入，或是宏碁及振樺電過去都沒接觸的領域，如售後服務市場。

郭劍成指出，宏碁集團自身在消費性市場維修及服務業務有子公司海柏特（6884）、Enfinitec，會思考怎麼利用這些資源，去協助振樺電擴展大型企業端生意；宏碁旗下子公司第3季已開始跟振樺電進行合作，而在售後服務市場，也預計下半年開始進行。

展望後市，郭劍成指出，子公司瑞傳因為上半年已提前拉貨，將導致下半年營運可能會降溫，但這部分宏碁集團看能提供什麼協助，來讓瑞傳營運繼續向上，至於振樺電自身POS業務比較辛苦，主要是因陸商低價競爭所致。

此外，針對瑞傳後續發展，郭劍成指出，華碩（2357）持有瑞傳45%股權，是具分量的股東，「長期來看，我們希望瑞傳能上市櫃，從宏碁角度來看盡快！」