快訊

獨／專家示警！海嘯能量「排山倒海」30公分高足以沖走人車

驚傳主管集體舞弊「吹哨者慘遭霸凌」 台鐵公司回應了

為罷免不足處向公民團體與支持者致歉 賴清德：承擔所有批評

聽新聞
0:00 / 0:00

振樺電第3季開始顯現與宏碁合作效益 子公司瑞傳目標盡快上市櫃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
振樺電30日舉行臨時股東會，左至右為總經理陳茂強、董事長郭劍成。記者吳凱中／攝影
振樺電30日舉行臨時股東會，左至右為總經理陳茂強、董事長郭劍成。記者吳凱中／攝影

工業電腦大廠振樺電（8114）30日舉行臨時股東會，全面改選董事會，大股東宏碁集團（2353）取得四席董事，振樺電董事長暨宏碁法務長郭劍成指出，「未來宏碁集團將為振樺電帶來業務、財務及全球布局上的全面支援，比如拓展售後服務（After Service）市場，預計第3季開始就會看到合作效益，至於振樺電子公司瑞傳，從宏碁集團角度來看，我們希望瑞傳能盡快上市櫃」。

振樺電本次董事會改選宏碁集團取得四席董事席次。郭劍成舉例，宏碁總經理暨建碁（3046）董事長簡慧祥這次進入振樺電董事會，將為公司帶來集團業務上綜效，而宏碁全球財務長陳怡如亦為董事，在財務面也能協助振樺電。

郭劍成表示，宏碁集團在全球布局上優於振樺電，有一些振樺電以前沒做到的業務，能借助宏碁全球資源能切入，或是宏碁及振樺電過去都沒接觸的領域，如售後服務市場。

郭劍成指出，宏碁集團自身在消費性市場維修及服務業務有子公司海柏特（6884）、Enfinitec，會思考怎麼利用這些資源，去協助振樺電擴展大型企業端生意；宏碁旗下子公司第3季已開始跟振樺電進行合作，而在售後服務市場，也預計下半年開始進行。

展望後市，郭劍成指出，子公司瑞傳因為上半年已提前拉貨，將導致下半年營運可能會降溫，但這部分宏碁集團看能提供什麼協助，來讓瑞傳營運繼續向上，至於振樺電自身POS業務比較辛苦，主要是因陸商低價競爭所致。

此外，針對瑞傳後續發展，郭劍成指出，華碩（2357）持有瑞傳45%股權，是具分量的股東，「長期來看，我們希望瑞傳能上市櫃，從宏碁角度來看盡快！」

宏碁 振樺電 董事長

延伸閱讀

限時5天！「Acer Day快閃體驗店」登場 體驗4大AI功能好禮免費拿

瞄準親子需求！宏碁平價新平板Iconia Tab A11、P10同步登場

宏碁「小金虎」再添新兵 旭誼股票公開發行申報生效

宏碁小金虎添新兵！旭誼工程向櫃買遞件 申請IPO生效

相關新聞

哈佛商業評論2025最佳上市櫃女性CEO 環球晶徐秀蘭上櫃3連霸

哈佛商業評論今天發布「台灣最佳上市櫃女性CEO調查」，最新一屆調查結果，上市20強的冠軍與上櫃10強的冠軍，分別由上銀科...

宏碁拿下振樺4席董事！集團資源合作展開 瑞傳盡快上市「尊重華碩」

POS品牌大廠振樺電子（8114）股東臨時會30日完成董事會改選，宏碁（2353）取得4席董事席次，董事長郭劍成表示將整...

美國對等關稅與人才吃緊衝擊 PCB 族群東南亞布局迎逆風

台灣電路板協會TPCA出具新聞稿分析指出，全球供應鏈重組浪潮持續推進，東南亞地區憑藉其地緣優勢與政策利多，儼然成為全球電...

關稅戰後跟著台積電走！美國鳳凰城「台積新村」爆紅 房仲曝原因

美國總統川普今年4月拋出關稅震撼彈，至今對台灣關稅仍是未知數。海外不動產業者觀察發現，越來越多傳產業者與投資者房市布局「...

聯發科第2季每股純益17.5元 優於去年同期 毛利率微升至49%

聯發科（2454）今日結算第2季營運成果，第2季單季稅後純益280.64億元，季5.0%，年增8.1%。每股純益17.5...

台灣網路設備市場將止跌回穩 IDC 估年增幅有望達雙位數

根據IDC（國際數據資訊）30日發布最新《全球網路基礎設備季度追蹤報告》顯示，2025年第1季台灣網路設備市場總銷售金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。