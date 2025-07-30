安森美攜手 NVIDIA！推動下一代 AI 數據中心

半導體智慧電源供應商安森美（onsemi，ON） 30日宣布，攜手輝達（NVIDIA）合作，共同推動向800伏特直流（VDC）供電架構轉型。 這一變革性解決方案將推動下一代人工智慧（AI）數據中心在能效、密度及永續性方面實現顯著提升。

新型配電系統是這變革的核心，它必須在每次電壓轉換過程中以最小損耗分配大量電力。安森美的智慧電源產品群組提供貫穿供電全環節的高能效、高密度電源轉換技術（從變電站的高壓交流/直流轉換，到處理器級的精準電壓調節），在下一代AI數據中心中發揮關鍵作用。

安森美利用數十年來在矽與碳化矽（SiC）技術方面的創新，為固態變壓器、電源單元、800VDC配電及核心供電提供業界領先的解決方案，所有這些方案都整合了智慧監測與控制功能。 這技術能力的廣度和深度使安森美成為少數能以可擴展、可實際落地的設計滿足現代AI基礎設施嚴苛供電需求的公司之一。

據悉，安森美長年致力推動顛覆性創新，打造更美好的未來。公司關注汽車和工業終端市場的大趨勢，加速推動汽車功能電子化和汽車安全、可持續電網、工業自動化以及5G和雲基礎設施等細分領域的變革創新。安森美提供高度差異化的創新產品群組以及智慧電源和智慧感知技術，以解決全球最複雜的挑戰，引領創造更安全、更清潔、更智慧的世界。