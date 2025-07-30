PCB廠布局東南亞 面臨對等關稅與人才瓶頸挑戰

全球供應鏈重組浪潮推進，東南亞成全球電路板（PCB）製造重鎮，TPCA指出，2024年泰、馬、越三國的PCB產值合計86億美元，占全球10.8%，但東南亞PCB產業也面臨製造能量不足、人才短缺與美國對等關稅等挑戰。

台灣電路板協會（TPCA）今天發布新聞稿指出，2024年泰、馬、越三國的PCB產值合計86億美元，占全球10.8%。

自川普政府推動對等關稅政策以來，對出口結構高度依賴美國市場的經濟體帶來實質壓力。TPCA指出，目前，越南已率先完成對美的關稅談判，以調降天然氣、汽車與乙醇等商品稅率來回應，新公告稅率為20%，但針對第三地轉運商品，仍加徵高達40%懲罰性關稅。

同時，TPCA指出，泰國與馬來西亞分別面臨36%與25%的潛在稅率，稅率調升延至8月1日起生效，尚有機會與美方爭取談判空間。對三國主要出口產業，如電子、汽車零組件與太陽能板等形成嚴重衝擊，尤以泰國受影響程度最為顯著。

整體而言，TPCA指出，面對美國對等關稅政策所帶來的挑戰，東南亞三國正積極透過制度調整、財稅激勵、產業升級與出口市場多元化，來分散對美市場依賴，並提升自身在全球供應鏈中的戰略地位。

TPCA也指出，隨著東南亞成為全球製造擴產的重要據點，基層與技術人力供給日益吃緊，不僅為新產線的穩定運作帶來風險，也影響產能釋出與良率提升，進而拖慢整體產業擴張的步伐。

為化解人力瓶頸，TPCA指出，除了成立泰國聯誼會之外，並攜手多所泰國高校開展產學合作，並將於今年8月22日於曼谷舉辦泰國PCB學院成立儀式，以系統化方式培育人才。

TPCA接續說，企業在規劃東南亞布局時，應從供應鏈成熟度、人才與教育資源、區域政治穩定性等多面向進行評估，建立在地幹部培育機制，並確保生產品質滿足全球客戶要求，若能妥善因應諸多挑戰，並結合各國政策支持及產業鏈整合，東南亞有望於未來十年內躍升為全球PCB與電子供應鏈不可或缺的核心節點。