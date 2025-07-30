TI發表預測型電池管理技術 助力電池供電續航力提升高達30%

德州儀器（TI）推出全新單晶片電池電量計，採用業界首創的自適應Dynamic Z-Track技術，為電池供電裝置帶來更有效率、更可靠的運作表現。相較於傳統電量測量方法，TI的BQ41Z90與BQ41Z50電量計透過內建的預測模型演算法，可實現業界領先的充電狀態與健康狀態的測量準確度，誤差低於1%，有助於將電池續航時間延長多達30%。

TI表示，隨著使用者對筆記型電腦、電動自行車與攜帶式醫療裝置等電子產品的電力需求日益提升，電池管理系統（BMS）必須提供精確、準確且即時的監測能力。採用Dynamic Z-Track技術的BQ41Z90與BQ41Z50電量計，協助工程師設計出能精確讀取電池容量的電子裝置，即使面對不穩定的負載也能維持準確性。藉由準確度的提升，工程師能更有信心地選擇合適的電池尺寸，無需為保守起見而選用過大的電池。

TI研究員暨BMS演算法開發負責人Yevgen Barsukov表示：「無論是在筆記型電腦上完成專案，或是騎著電動自行車返家，準確的電池容量估算與系統可靠性都是關鍵。傳統的電池監測方法在使用條件變化劇烈時，往往難以維持準確性，進而導致預測結果不可靠。

TI推出全新的Dynamic Z-Track技術，是一種具備自我更新能力的預測型電池模型，能因應如AI應用程式所產生的動態負載條件，自動調整參數，確保運行時間預測達到最高準確度。這項創新技術源自於TI 20年來的反應式監測經驗，讓使用者能享有更可靠的功能、更安全的操作體驗，以及對電池壽命與運行時間的精確掌握。」

隨著電池供電的電子裝置日益複雜，如何有效利用電路板空間變得愈加關鍵。BQ41Z90 是業界首款高度整合的電量計、監測器與保護器，適用於3至16串聯鋰離子（Li-ion）電池芯。相較於傳統的分離式解決方案，此單晶片方案可協助工程師降低系統複雜度，並節省最多達25%的電路板空間。BQ41Z50支援2至4顆串聯電池。