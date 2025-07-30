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安森美攜手NVIDIA 加速AI數據中心向800V直流供電轉型

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安森美攜手NVIDIA ，共推下一代AI數據中心加速向800V直流供電方案轉型。圖／安森美提供
安森美攜手NVIDIA ，共推下一代AI數據中心加速向800V直流供電方案轉型。圖／安森美提供

安森美（onsemi）宣布與輝達（NVIDIA）合作，共同推動向800伏特直流（VDC）供電架構轉型。 這一變革性解決方案將推動下一代人工智慧（AI）數據中心在能效、密度及永續性方面實現顯著提升。

新型配電系統是這變革的核心，必須在每次電壓轉換過程中以最小損耗分配大量電力。安森美的智慧電源產品群組提供貫穿供電全環節的高能效、高密度電源轉換技術（從變電站的高壓交流／直流轉換，到處理器級的精準電壓調節），在下一代AI數據中心中發揮關鍵作用。

安森美利用數十年來在矽與碳化矽（SiC）技術方面的創新，為固態變壓器、電源單元、800VDC配電及核心供電提供業界領先的解決方案，所有這些方案都整合了智慧監測與控制功能。 這技術能力的廣度和深度使安森美成為少數能以可擴展、可實際落地的設計滿足現代AI基礎設施嚴苛供電需求的公司之一。

AI 供電 輝達

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