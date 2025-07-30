哈佛商業評論2025最佳上市櫃女性CEO 環球晶徐秀蘭上櫃3連霸

哈佛商業評論今天發布「台灣最佳上市櫃女性CEO調查」，最新一屆調查結果，上市20強的冠軍與上櫃10強的冠軍，分別由上銀科技總經理蔡惠卿與環球晶董事長徐秀蘭勝出。

上銀科技是全球精密傳動元件與機器人關鍵零組件的領導供應商，長期深耕工業自動化與智慧製造領域。人稱「E總」的蔡惠卿，是精密機械產業的首位女性總經理，自2008年接任上銀總經理以來，就以她循循善誘的領導風格，蓄積團隊的成長動能。除此之外，她也是上銀二代、現任董事長卓文恒接班過程的最佳神隊友。她連續兩屆勇奪哈佛商業評論上市企業女性領袖排行榜冠軍。

外號「晶圓女王」的徐秀蘭，長久以來以果斷的併購策略聞名於業界，環球晶圓也是靠四次大型併購成長至今日的規模。身兼環球晶圓及中美矽晶董事長的徐秀蘭，更以兩家企業的優越績效同時入榜，繼2023年之後，再度占據兩席名額，且以環球晶圓董事長的身分，連續三屆蟬聯上櫃女性CEO的榜首。

近年來與AI相關的產業均呈現一片榮景，此次入榜的女性企業家所領導的公司，亦有許多隨著AI的成長乘勢而起，像是緯穎、川湖、勤誠等企業，都延續好表現。

其中最耀眼的，當屬緯穎科技董事長洪麗寗，在財務指標中的任內年平均EPS，繳出了69.9元的驚人成績，遠優於整體女性CEO的平均9.1元。而任內市值成長金額也高達2,891億元，公司股價曾經一度來到2,980元的天價，在本屆上市女性CEO中高居第2名。

2025年上市女性CEO第三名，川湖科技總經理林淑珍，是董事長兼創辦人林聰吉的次女，2006年接任總經理迄今，帶領企業市值成長1,558億，累計總股東報酬率559.8％，任內年均EPS也高達18.5元。

根據調查統計，全台灣共有1800多家上市櫃公司，共有326位女性董事長、執行長、總經理（含董事長兼任總經理），其中上市187位，上櫃139位，上市櫃分布比率相近。

依據篩選標準，扣除上市櫃未滿兩年，且市值、營收、EPS等財務條件符合標準者，共122位，最終評選出上市女性CEO 20強，及上櫃女性CEO 10強。

相較於2023年，整體上市櫃女性企業領袖的人數，由上一屆225位提升至本屆326位，增加比例高達45％，顯見國內傑出的女性企業領導者日益增多。

由於列入評鑑的女性企業領袖人數增加，第三屆「台灣最佳上市櫃女性CEO調查」的上榜比率，也由第二屆的13.3％，下滑至9％，能夠進入排行，殊為不易。