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宏碁拿下振樺4席董事！集團資源合作展開 瑞傳盡快上市「尊重華碩」

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
振樺董事長郭劍成（右）與總經理陳茂強（左）。王郁倫攝影
振樺董事長郭劍成（右）與總經理陳茂強（左）。王郁倫攝影

POS品牌大廠振樺電子（8114）股東臨時會30日完成董事會改選，宏碁（2353）取得4席董事席次，董事長郭劍成表示將整合宏碁、建碁（3046）、振樺資源產生綜效，下半年將與海柏特及歐洲Enfinitec售後服務資源合作，至於外界關注的宏碁、華碩（2357）、瑞傳股權「三角關係」，他表示瑞傳是獨立公司期盡快上市，也完全尊重華碩的角色。

雙A不約而同布局工業電腦產業，華碩先入股振樺旗下瑞傳科技45%股權，而後宏碁2023年先認購振樺10.8%特別股，2025年又以34億元接手振樺大股東股權，總計對振樺持股增至29%，取得控制權，30日振樺提前舉行改選董事會，8席董事中宏碁取得4席，包括宏碁三巨頭：總經理簡慧祥（兼任建碁董事長）、財務長陳怡如、法務長暨策略長郭劍成都進入振樺董事會，足見重視程度。

郭劍成為振樺董事長，他表示，宏碁全球資源較多，未來引入更多資源為振樺發展加分，而雙方除集團成員間合作綜效，該部分已在第3季展開，另外，雙方會共同研究是否有雙方都沒延伸觸及的商機？比方POS及KIOSK的售後服務業務，過去振樺透過外包或經銷商服務，宏碁的售後服務體系（海柏特跟Enfinitec）則偏向PC及消費電子維修，未來振樺售後服務委由海柏特跟Enfinitec，有助於兩子公司跨入商業設備維修，該合作最快今年下半啟動。

尊重華碩地位 瑞傳盡快獨立IPO

外界關注宏碁入主振樺後對華碩的想法，雙方對治理瑞傳是否有做溝通？他會後受訪指出，「沒有什麼大問題，華碩本來就是有分量的股東，持股45%，也提供一些資源給瑞傳，所以他完全的尊重，長期來說，期望瑞傳『盡快』上市櫃，在公司治理方面也是獨立個體。」

郭劍成表示，瑞傳私有化後，需要經過組織調整以符合上市要求，包括內稽內控等大循環需要與振樺分別獨立，預估需要半年到一年時間。根據宏碁集團的子公司「小金虎」上市櫃計畫制度，若上市櫃金虎旗下又有子公司IPO，則子小金虎就將升格為「猛虎」，換言之，振樺很有可能在2026~2027年升格宏碁集團猛虎幫。

瑞傳受惠幫NVIDIA做新品測試機台，2024年到今年上半營運爆衝，下半年因去年同期基期高，營運將稍微降溫，仍在觀察H20等產品解禁帶來的訂單回流效益，但今年總體業績還是會比去年更好。

振樺將找 ODM 伙伴 避免100%自製

至於振樺營運表現？郭劍成坦言，因2024年至2025年上半瑞傳業績貢獻大，振樺合併財報表現亮眼，但是振樺本身業務其實較為辛苦，部分原因是中國大陸同業「內卷外溢」，使得價格競爭加劇。

為此，振樺也評估除自己生產POS及KIOSK，會外找合適ODM及OEM伙伴生產入門款機種，透過料件分工及低成本生產基地方式，以不影響品質方式降低成本，伙伴可能是中國大陸或歐美業者，而振樺將專注核心市場如中東、歐洲、日本、印度等等，但因中國大陸內捲外溢，今年振樺本業業績年增率僅個位數百分比，郭劍成表示，若2026年外在環境變化因素不大的話，期望重返雙位數百分比成長。

振樺電子董事長郭劍成是宏碁策略長，主導此次投資成功拿下台灣大型品牌POS經營權。王郁倫攝影
振樺電子董事長郭劍成是宏碁策略長，主導此次投資成功拿下台灣大型品牌POS經營權。王郁倫攝影
振樺2026年才需改選董事，但因宏碁入股後，股權組合大換血，振樺提前於2025年7月30日召開股東臨時會，宏碁拿下4席董事。王郁倫攝影
振樺2026年才需改選董事，但因宏碁入股後，股權組合大換血，振樺提前於2025年7月30日召開股東臨時會，宏碁拿下4席董事。王郁倫攝影

宏碁 董事長

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