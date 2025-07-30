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東元停牌聚焦鴻海合作案 下午有望揭曉最新進展

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

東元（1504）因有重大訊息待公布，30日起暫停交易，市場普遍將此舉與鴻海（2317）的合作案連結。據了解，相關協議的最新進展可望在30日下午浮現，屆時將有助於釐清東元停牌的真正原因，以及雙方合作的具體內容。

東元與鴻海29日同步宣布停牌後，市場便高度關注雙方的合作傳聞。此前，兩家公司在電動車事業的合作消息甚囂塵上，尤其在電動巴士領域的潛在合作，更引發市場對台灣電動車產業未來發展的期待。

市場觀察，考量到東元在馬達、電力電子等電動車核心零組件的優勢，與鴻海MIH平台的結合被視為潛力十足。此外，東元在智慧製造、能源管理，乃至於AI等領域的深厚根基，也讓市場對於雙方未來在這些範疇的合作空間有所想像。

針對此次停牌，法人分析，若僅是合資成立新公司，通常無需採取停牌措施，因此研判雙方合作可能涉及股權投資、交叉持股，或是在重大業務上有資產或設備的買賣行為，這類資本交易性質的合作才需依照規定停牌公告。

業界預期，東元與鴻海的潛在合作將對相關產業格局產生重要影響。30日下午可能公布的資訊，勢將成為投資人掌握這項合作案具體內容及其對兩家公司未來布局意義的關鍵。

東元 鴻海 電動車

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