美國對等關稅與人才吃緊衝擊 PCB 族群東南亞布局迎逆風

台灣電路板協會TPCA出具新聞稿分析指出，全球供應鏈重組浪潮持續推進，東南亞地區憑藉其地緣優勢與政策利多，儼然成為全球電路板製造的戰略重鎮，尤以泰國、越南與馬來西亞三國，憑藉各自的產業優勢與政策誘因，於2024年泰、馬、越三國的PCB產值合計86億美元，占全球10.8%，顯示其擁有龐大的成長潛力，然東南亞PCB產業同時業面臨製造能量不足、人才短缺與美國對等關稅帶來的諸多挑戰。

泰國：台陸PCB大廠大舉投資下 PCB新聚落成形

泰國在東南亞PCB產業中脫穎而出，得益於本地電子產業鏈基礎成熟與外資持續投資，特別是在硬板製造領域逐步建立中高階產能。台灣電路板協會分析，雖然目前泰國仍為PCB淨進口國，且貿易逆差持續擴大，反映本地產能尚未完全滿足電子產業快速成長的需求，預期泰國在台灣與大陸PCB大廠投資陸續到位下，其在東南亞區域供應鏈中協作功能將日益凸顯。

在企業布局方面，台資與中資廠商普遍以風險分散與中高階產品產能升級為主軸，應用涵蓋伺服器、車用電子與通訊設備等領域；日系業者則聚焦於高階車用電子市場，強化技術深度與品質優勢。根據工研院產科國際所（ISTI）預估，隨著新建產線陸續開出，2025年泰國PCB產值將達39億美元，年增率11.4%，占全球市場比重4.6%。後續仍須關注泰國在國際貿易賽局中，對外商投資政策的對策調整之影響。

越南：電子組裝強勁成長，PCB製造能量仍待補強

越南近年快速躍升為全球電子代工（EMS）重鎮，吸引包括三星在內的國際大廠深度布局，建立起龐大的組裝製造產業聚落。然而，上游PCB供應能力明顯不足，導致越南成為對PCB進口依賴度最高的國家。

根據工研院產科國際所（ISTI）資料顯示，中國大陸與韓國為越南PCB進出口的主要貿易對象，其中韓資企業影響力尤為顯著。以三星電子為核心的韓系供應鏈早已深植越南，例如其關鍵子公司SEMCO便於當地設立ABF載板生產基地，並於2024年正式量產。此外，台資、中資與日資企業亦陸續進駐，代表廠商包括MEIKO、健鼎（3044）、志超（8213）、建滔與勝宏，布局產品聚焦於載板、伺服器等中高階應用。預估至2025年，越南PCB產值將達34億美元，年增率9.7%，占全球市場約4%。

儘管前景可期，台灣電路板協會分析，但越南產業發展仍受限於基礎設施瓶頸，特別是電力供應不足與限電風險。為強化能源穩定性，政府已於2025年啟動「PDP8國家電力發展計畫」，計畫大幅提升再生能源比例，並規劃將核能納入長期供應架構，以支撐未來電子製造業的可持續發展。

馬來西亞：強化半導體優勢 布局高階載板製造樞紐

相較於泰國與越南，馬來西亞長期以來為東南亞半導體產業的關鍵基地，擁有完整的IC封裝測試能力與成熟的製造設備體系。出口市場除中國大陸外，亦穩定向新加坡與泰國供貨，展現其區域供應協作能力。這樣的基礎，使馬來西亞具備承接高階PCB應用、特別是載板製造的戰略潛力。

儘管目前仍為PCB淨進口國，台灣電路板協會分析，自製能量尚不足以支應本地龐大的電子產業需求，但馬來西亞政府已積極部署產業升級，自2025年起啟動新一輪半導體投資激勵措施，吸引更多先進製造技術與資本落地，如奧地利大廠AT&S等外資企業已在當地大舉投資，建構先進載板產能，應用涵蓋AI伺服器、通訊設備等高技術領域。根據工研院產科國際所（ISTI）預估，2025年馬來西亞PCB產值可望達到22億美元，年增率10.0%，占全球市場2.6%。

因應美對等關稅衝擊 東南亞三國啟動多元應對布局

自川普政府推動對等關稅政策以來，對出口結構高度依賴美國市場的經濟體帶來實質壓力。目前，越南已率先完成對美的關稅談判，以調降天然氣、汽車與乙醇等商品稅率來回應，故新公告稅率為20%，但針對第三地轉運商品，仍加徵高達40%懲罰性關稅；同時，泰國與馬來西亞則分別面臨36%與25%的潛在稅率，惟稅率調升延至8月1日起生效，尚有機會與美方爭取談判空間。對三國主要出口產業，如電子、汽車零組件與太陽能板等形成嚴重衝擊，尤以泰國受影響程度最為顯著。

三國正積極推動降低對美依賴風險並維持出口競爭

泰國擬定「十年貿易重塑計畫」，調整貿易結構、降低農產品關稅、強化原產地證明與能源合作，並減少非關稅障礙，爭取與美國建立更具彈性的貿易體制。越南除完成關稅減讓外，亦批准SpaceX進入市場，擴大高科技產業開放，並推動出口市場多元化，積極擴大與RCEP、CPTPP等區域經濟合作架構，提升全球競爭力。馬來西亞則成立「美國關稅應對工作小組」，針對關稅問題整合產業意見並制定策略，鼓勵企業開拓中東與伊斯蘭市場，降低對單一市場依賴；同時透過基準利率調息一碼，穩定出口製造業營運資金。

台灣電路板協會分析，面對美國對等關稅政策所帶來的挑戰，東南亞三國正積極透過制度調整、財稅激勵、產業升級與出口市場多元化，來分散對美市場依賴，並提升自身在全球供應鏈中的戰略地位。

人才瓶頸：東南亞產業升級考驗

台灣電路板協會分析，隨著東南亞成為全球製造擴產的重要據點，基層與技術人力供給日益吃緊，不僅為新產線的穩定運作帶來風險，也影響產能釋出與良率提升，進而拖慢整體產業擴張的步伐。

為化解人力瓶頸，各國政府與企業積極推動產學合作、實施幹部輪調訓練計畫，並加強本地人才培育及留才策略，以因應未來產業持續成長的需求。為此，台灣電路板協會除了成立泰國聯誼會之外，並攜手多所泰國高校開展產學合作，並將於今年8月22日於曼谷舉辦泰國PCB學院成立儀式，以系統化方式培育專業人才，為當地PCB產業升級與永續發展提供堅實後盾。

台灣電路板協會分析，綜觀泰國、越南與馬來西亞三國，雖各自在PCB產業領域擁有不同優勢，但能源供給、人才缺口及對等關稅政策，均為東南亞未來產業競爭力增添不確定性。企業在規劃東南亞布局時，應從供應鏈成熟度、人才與教育資源、區域政治穩定性等多面向進行評估，建立在地幹部培育機制，並確保生產品質滿足全球客戶要求。若能妥善因應諸多挑戰，並結合各國政策支持及產業鏈整合，東南亞有望於未來十年內躍升為全球PCB與電子供應鏈不可或缺的核心節點。