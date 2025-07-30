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生成式AI升溫 AI人才需求強勁！工作機會年增9.1%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
生成式AI升溫，AI人才需求強勁。（路透）
生成式AI升溫，AI人才需求強勁。（路透）

全球加速邁向AI時代，根據104人力銀行最新統計，今年第2季AI相關工作機會達12.1萬個，整體市場對AI人才的需求較去年同期成長9.1%，而AI工作機會最多的前三大產業當中，以第二名的一般製造業年增16%最顯著，其次為第三名批發/零售/傳直銷業15.3%，工作機會最多的電子資訊/軟體/半導體業年增幅則為1.2%，顯示AI人才需求已從早期的技術研發邁入快速擴張的應用階段。

104人力銀行人資長鍾文雄表示，整體AI人才需求較去年同期成長9.1%，發展面向則逐漸從研發推展至應用製造，許多企業已啟動應用AI於組織與人才的數位轉型計畫，建議企業善用外部資源提升員工的「學習力x科技力x溝通力」三大核心職能，打造具未來競爭力的智慧企業。

鍾文雄表示，近期國內外研究機構與104觀察發現，許多企業人資已啟動AI在組織與人才數位轉型計畫的規劃、準備與實驗，例如104本身就將AI科技的應用融入在員工創新思維的行為展現上，實際推動全體員工的AI訓練課程，獎勵同仁運用AI在開發產品服務與改善工作流程，AI工具的應用能力也已列入人才聘僱的標配項目。

鍾文雄提醒，中小企業在有限資源下，可善用政府提供的訓練課程，如勞動部的人力資源提升計畫、產業人才投資計畫，或是參加iPAS經濟部產業人才能力鑑定的AI應用規劃師能力鑑定，都可以提升員工的數位能力。其次也可以善用具有公信力的顧問、輔導機構，透過合作開課、產學合作計畫，持續培育公司AI與數位人才。

另外，AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，AWS致力於培育台灣下一代的科技人才，自2014年以來，AWS已在台灣培育超過20萬名雲端人才，透過今年Computex甫宣布的「零介入科技計畫」」」（Zero-Intervention Technology Program），將進一步擴大人才培育的規模，並以AWS雲端服務與課程資源助力104『AI人才就緒計畫』，期能協助更多求職與轉職者習得實戰技能，為產業提供即戰力人才。

「AI人才就緒計畫」為104人力銀行於2025年啟動的重點項目，預計首年觸及超過3萬名學習者。

AI 人力銀行

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