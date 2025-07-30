關稅戰後跟著台積電走！美國鳳凰城「台積新村」爆紅 房仲曝原因

美國總統川普今年4月拋出關稅震撼彈，至今對台灣關稅仍是未知數。海外不動產業者觀察發現，越來越多傳產業者與投資者房市布局「跟著台積電走」，尤其台積電赴美國鳳凰城設廠，「台積新村」成形，首批獨棟別墅住宅88戶已售出75戶，4個月以來，詢問度暴增8倍。

FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷說，「台積新村」受歡迎三大原因，一為當地距台積電廠區約20分鐘車程；二為具備美國頂尖的教育資源，包括全美排名第二的高中、多所評分達九分的優質中小學；三為當地全新4至5房獨棟住宅全新建案，總價約落在75至89萬美元，折合台幣2400萬至2850萬，建坪近89坪，「低基期優勢，連科技業工程師都買得起。」

曾意婷說明，「科技版圖重組」正在重新定義美國房市熱區。包括台積電、輝達（NVIDIA）等半導體巨頭進駐美國亞利桑那州鳳凰城，城市躍升為全球科技製造新樞紐。台積電加快「美國製造」腳步，第三廠預計於 2027 年下半年準備就緒後完成設備安裝。

曾意婷指出，台積電在鳳凰城北側設廠，當地市政府配合大廠進駐，在鳳凰城都市圈北側的皮奧里亞（Peoria）重點開發，已成為區域房市焦點新星，台人俗稱此區為「台積新村」，FUNWOO也超前部署，協助多組客戶搶先布局當地。

美國最新房市數據顯示，Peoria 年漲幅已突破30%，當地市政府大力推動「North Peoria Gateway」等重大建設計畫，總投入超過 1.4 億美元，涵蓋交通升級、公共設施改善與土地分區重整。