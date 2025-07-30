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緯創、英業達加碼美國 准了

經濟日報／ 本報綜合報導

因應關稅與地緣政治議題，代工廠衝刺海外布局，美國製造更是當下「重中之重」」。經濟部投審會昨（29）日通過英業達（2356）以8,500萬美元（約新台幣25.2億元）、緯創（3231）以4.55億美元（約新台幣136億元）增資美國子公司，從事伺服器組裝業務。

經濟部昨日共通過八件投資案，包括一件僑外投資案新台幣66.3億元、五件對外投資案10.3億美元（約新台幣305.9億元）、及兩件對中國大陸投資案4,970萬美元（約新台幣14.7億元）。法人看好，隨著經濟部核准美國投資案，英業達、緯穎後續應對川普關稅戰將更有底氣。

根據經濟部資料，英業達將以8,500萬美元，對外增資美國INVENTEC US ，用以轉投資美國INVENTEC （USA） CORP.，從事伺服器組裝業務。緯創則以4.55億美元對外增資美國WISTRON INFOCOMM（USA）CORPORATION，也要從事伺服器製造業務。

另外，印度經濟時報引述知情人士報導，緯創正加緊敲定在印度設立一座電子產品製造基地的計畫，投資金額約100億盧比（約新台幣34.2億元）。消息人士透露，緯創在海德拉巴（Hyderabad）周邊物色土地，擬興建伺服器、路由器和交換器的生產設施。

另一消息來源表示，新廠將專注非iPhone業務，明確排除手機組裝。印度經濟時報並透露，緯創並未對相關報導置評。有消息則傳出，這起印度投資案，主角是隸屬緯創集團旗下的網通大廠啟碁，而非緯創，惟遭啟碁否認。

啟碁強調，該公司持續進行全球布局，印度部分仍在評估中，有很多種方式，包含合作夥伴或者是OEM代工，但目前完全沒有確定方案。（編譯季晶晶、記者江睿智、林薏茹、黃晶琳）

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