緯穎董座洪麗寗談趨勢 AI 系統整合商 有機會有挑戰

緯創集團旗下AI伺服器大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗昨（29）日表示，AI時代催生新型態雲端服務商，也包括馬來西亞楊忠禮集團（YTL）等主權AI業者，緯穎因此成為AI系統整合商（AI SI），「是很大的機會，也是很大的挑戰」。

洪麗寗昨日參加「2025天下管理高峰會」的企業家對談，釋出以上訊息。

隨著AI時代來臨，洪麗寗表示，除了微軟、亞馬遜AWS等雲端巨頭，AI浪潮也催生CoreWeave等新興雲端服務商，以及馬來西亞的楊忠禮集團、阿聯酋的G42等由主權基金支持的國家級資料中心，及AI模型客戶如OpenAI和Anthropic等，「這些客戶讓AI伺服器市場充滿大量機會，但也帶來新挑戰」。

洪麗寗說，為服務這些新客戶，緯穎的商業模式從過去的L10（伺服器組裝與測試），進一步升級至L11（伺服器整機系統）、L12（伺服器整機櫃與軟體裝機），如今直接到客戶資料中心現場進行整座AI叢集（Cluster）的建置與服務，技術十分複雜，成為「AI系統整合商」。

洪麗寗以在馬來西亞協助楊忠禮集團建資料中心為例，集團業務橫跨基礎建設、電信公司與電廠等多個產業，隨著算力需求愈趨龐大、走向液冷散熱，需要改建或興建新的資料中心。

洪麗寗說，緯穎擁就近供應、技術能力優勢而拿下訂單，但楊忠禮集團不是資通訊產業供應商，又是橫跨多產業的財團，不同產業的商業模式與投資報酬率計算方式全然不同，客戶會將資料中心的ROI（投資報酬率）與電廠或飯店比較，雙方溝通語言非常不同，是巨大挑戰。