劉揚偉、利明献攜手幹大事

鴻海（2317）、東元（1504）昨（29）日同步宣布今（30）日股票暫停交易，業界以「鴻海董事長劉揚偉及東元董座利明献要攜手幹大事了！」來形容，預期這將不只是兩家企業的合作，更可能代表台灣製造業邁向新階段的轉折點。

鴻海、東元都是台灣老字號大廠，兩家企業成立時間加起來已有120年，劉、利兩人都是近年扛起各自公司轉型重任的新掌舵者，兩人攜手帶領兩家老牌企業合作，預料將激盪出更不一樣的火花。

鴻海是全球最大電子製造服務商（EMS），長年以高效率、規模經濟、與全球布局聞名。

東元則是台灣電機產業的代表，專精於馬達、能源與智慧系統領域，並持續轉型為智慧能源與電動載具供應的重要推手。

這場跨領域合作的伏筆，早在劉揚偉近年多次公開發言中已有跡可循。

劉揚偉曾明言：「鴻海不只是代工廠，我們要成為智慧製造與未來科技的引領者。」

利明献昨日在東元宣布停牌前，出席「2025天下管理高峰會」時也強調，面對全球關稅、匯率、利率、稅率變動，企業韌性是關鍵。東元秉持此思維，以「One TECO」為核心戰略，藉有機成長與策略併購兩大引擎，加速轉型升級，開創全球新局。

利明献指出，國際競爭力在於輸出核心價值、健全制度與創新解決方案，國際化是持續過程。他強調，公司模式或傳承歷史不重要，提升在貿易戰及全球變局下的競爭力才是關鍵。

鴻海與東元，一家代表資通訊科技的極致效率，一家代表智慧能源的深厚根基。劉揚偉與利明献「攜手幹大事」，背後不僅代表企業發展策略的升級，也是一種世代對產業轉型的回應。