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騰訊、阿里等爆買輝達 H20晶片 伺服器台鏈大陸訂單噴發

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
大陸雲端巨頭AI投資超級熱，帶旺代工協力廠。聯合報系資料照
大陸雲端巨頭AI投資超級熱，帶旺代工協力廠。聯合報系資料照

路透報導，輝達大舉追單台積電（2330），要增產專門銷售大陸市場的H20晶片，總量高達30萬顆，顯示阿里巴巴、字節跳動、百度、騰訊等大陸雲端巨頭AI投資超級熱，鴻海集團旗下AI伺服器供應商工業富聯（FII）、英業達、神達（3706）等AI伺服器代工夥伴，喜迎陸系雲端供應商（CSP）AI伺服器代工需求，營運同步熱轉。

美國川普政府4月實施禁令前夕，包括騰訊、字節跳動與阿里巴巴等中國大陸科技巨頭，均大幅提高H20晶片的採購量，已提前備齊庫存，因應自家AI模型研發需求。不過，法人指出，隨著輝達大幅追加訂單，顯示陸系CSP訂單需求持續強勁，可望催動AI伺服器代工訂單同步升溫。

工業富聯受惠AI業務爆發，第2季雲端運算業務高成長，營收年增超過50%，主要受惠客戶對AI資料中心超大規模AI機櫃需求增加帶動，第2季AI伺服器營收年增幅也超過六成，CSP伺服器營收更較去年同期暴增超過1.5倍，顯見陸系AI伺服器客戶拉貨動能強勁。

英業達長期深耕大陸雲端市場，打入四大陸系雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，目前出貨大陸CSP客戶主要形式為L10（機櫃組裝與測試）及L11（伺服器整合與機架布建）。

阿里雲為大陸CSP龍頭，去年在大陸AI Iaas（AI基礎設施）市占達23%，穩居第一，為維持市場領先地位，阿里雲日前也力推最強大AI程式設計模型，可望催動更多AI伺服器建置需求。

據了解，先前美國政府升級對中國大陸AI晶片管制措施時，英業達大陸客戶已趕緊備好足夠的H20晶片庫存，可支應全年需求。

隨禁售令解除，輝達大追單，英業達大陸客戶AI伺服器拉貨力道有望轉強。展望下半年，英業達表示，上半年出貨以L10形式較多，單價較高，下半年出貨將以主機板（L6）為大宗。受惠產品組合帶動，有助毛利率向上。

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