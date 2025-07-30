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1,500億 亞馬遜在台大投資 廣達、緯穎等受惠

經濟日報／ 記者彭慧明林薏茹／台北報導
全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜雲端服務事業（AWS）29日在台灣舉辦「2025 AWS台灣雲端高峰會」，宣布對台灣大投資案。 路透
全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜雲端服務事業（AWS）29日在台灣舉辦「2025 AWS台灣雲端高峰會」，宣布對台灣大投資案。 路透

全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜雲端服務事業（AWS）昨（29）日在台灣舉辦「2025 AWS台灣雲端高峰會」，宣布對台灣大投資案，預計2039年前在台投資額將逾50億美元（逾新台幣1,500億元），擴大雲端相關布局。

這是AWS歷來在台最大投資案，能見度長達近15年，法人看好將催出台灣新一波AI建置潮，並大買AI伺服器，帶旺鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎等協力廠。

法人指出，鴻海掌握AWS特殊應用IC（ASIC） AI伺服器訂單，廣達則操刀AWS的輝達GB200 AI伺服器，緯穎則為AWS ASIC晶片機櫃組裝測試與整機系統（L10、L11）主要供應商，都將跟著AWS大咬AI商機。

其中，緯穎AWS新一代Trainium2伺服器今年初已放量出貨，成為驅動緯穎2025年營運向上的主要成長動能。法人預期，緯穎今年來自AWS的營收貢獻將翻倍，營收占比可望由35％左右拉升至近五成。

AWS今年6月在台灣啟用資料中心，昨天進一步宣布擴大投資台灣。

AWS全球公部門產業業務副總裁Jeff Kartz表示，估計到2039年，AWS在台投資將逾50億美元，創造GDP超過102億美元，帶動產業增加逾6,500個工作機會。

Jeff Kratz強調，生成式AI的進展被形容為「有史以來最大的技術革命」，超越過去網際網路等重大技術轉型，也增加了包括數據安全、成本管理及人才需求等議題，AI目前已從自動化、重複性任務，現在進入AI自主的多重代理系統，甚至AI代理彼此可以互通，應用場景則應用在醫療、金融等行業。

全球大型CSP今年AI與資料中心投資規劃都大幅提高，AWS先前公布2025年將投入超過千億美元，用於AWS與AI資訊基建。

Google母公司Alphabet日前在財報會議中，將2025年資本支出從750億美元調高到850億美元，反映AI基礎設施需求飆升。Google今年在開發者大會（I／O）中公布新的語言模型Gemini 2.5 Pro與相關應用後，活躍用戶大增，使Google投資AI更加積極。

Meta預計2025年度資本支出「顯著加速」，在AI資料中心和伺服器建設方面投入600億美元至650億美元資本支出。微軟則規劃2025年資本支出800億美元，且下半年會比上半年增加。

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