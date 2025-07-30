鴻海、東元停牌 傳合攻電動車、AI

鴻海（2317）、東元昨（29）日晚間雙雙宣布今（30）日起股票暫停交易，市場高度關注。業界盛傳，兩大集團將在電動車或資料中心領域深度合作，結合雙方各自強項，可能以入股或合資新公司方式進行，進一步擴展雙方在全球市場的份額。

鴻海、東元昨天均未透露停牌細節。

業界傳出，鴻海與東元將在電動車或資料中心領域深度合作，尤其在電動車領域，雙方具高度互補性；也有消息指出，兩家停牌是為印度電動車市場投資布局。

至於雙方可能的合作方式，法人分析，單純合資成立新公司並無須停牌，研判雙方應會有股權方面的合作，或在重大業務有買賣行為，涉及資本交易。

鴻海與東元在電動車領域原本就是夥伴，鴻海打造的電動車已導入東元製造的馬達。隨著近年以鴻海Model T為原型的電動巴士已在全台上路，鴻海集團也積極將電動車產業觸角伸向海外市場。

業界揣測，雙方合作也可能延伸至資料中心業務。東元在資料中心機電工程領域經驗豐富，具備提供變壓器、配電盤、發電機等核心設備的能力，並擁有高效能冰水主機與智慧AI群控散熱解決方案。

鴻海集團是全球最大AI伺服器製造商，隨著近年主權AI趨勢興起，鴻海從目前主要負責伺服器機櫃製造業務，產品線已延伸布局到零組件及嘗試打造整體解決方案，希望將進一步擴大集團在AI產業的影響力。