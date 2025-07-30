對等關稅對台影響明顯減弱…232條款衝擊 才是大魔王

糾纏台股近五個月的台美對等關稅即將揭曉。路透綜合分析師與專家說法預估，台灣稅率有望落於15-20%，從期貨和選擇權等金融市場各項交易指標亦可看出，對等關稅此一變數對台股影響已明顯減弱。

分析師認為，若台灣對等關稅最終在15-20%，台股料以「中性」反應，兩周後美國要公布的「232條款」半導體關稅，才是摧毀力道更大的強烈颱風。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超告訴路透，他預測關稅可能落於15-20%，畢竟「即使是日本和歐盟，最低也只能到15%。關鍵還是半導體和ICT產品被課多少稅，因為目前這類產品關稅都是零」。

統一期貨投顧部經理盧昱衡表示，若從期貨市場籌碼面來看，外資已連續兩日減碼期貨空單，連兩日未平倉空單已大減近3,000口，外資目前未平倉空單剩下不到4.5萬口；從7月中旬換約後外資處於歷史高位的未平倉空單已漸次減少。

若從選擇權交易來看，盧昱衡說，外資近期操作方式多為「賣出賣權」，代表對台股後市「盤整偏多」。

分析師普遍認為，對等關稅影響已逐漸弱化，成了「熱帶氣旋」，反而是接下來依232條款措施做成的調查及關稅處理，特別針對藥品、半導體產業，才是影響台灣經濟更重要的措施。

一位不願具名的大型民營金控董事長形容，232條款才是真正的「大魔王」。他還提醒，不只半導體，包括目前已是零關稅的ICT產品是否納入川普政府課稅標的，也同樣備受關注。

另一位匿名資深產業人士告訴路透，半導體稅率高於目前的零，對產業當然是重大利空，但他認為，台灣半導體產業製程先進，毛利高，轉嫁能力也強，影響或許不如外界估計那麼大。針對成熟製程，該人士認為，美國可能會祭出比先進製程更高的關稅，以加速廠商投資美國，以及「去中化」的布局。

此外，韓聯社29日引述幾名消息人士報導，南韓三星集團會長李在鎔已啟程前往美國，此舉似乎是要支持南韓和美國進行中的貿易談判。南韓中央日報也報導，李在鎔預料將提議擴大半導體投資，並提議在先進人工智慧（AI）晶片科技的合作，作為韓方協商策略的一環。