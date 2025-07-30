揚智間接投資安瑞 持股34%
IC設計廠揚智（3041）（昨（29）日董事會決議，透過收購同集團至偉科技，間接投資也是同集團的安瑞-KY，取得安瑞私募與普通股共約2.06萬張，總金額達4.45億元，整體持股比例為34.75%。
揚智表示，將藉此布局資安市場，擴大營運動能，目前雙方已啟動資安硬體平台開發，未來將結合安瑞的資安解決方案，與揚智基於ARM架構的系統單晶片技術，提供企業更高效、更具成本效益的資安防護。
安瑞深耕印度、中東、東南亞、日本、美國及歐洲市場多年，擁有廣泛的客戶基礎與銷售網絡，特別是在印度，在金融保險業的市占率超過80%，且有多家電信公司是其客戶。除台灣總部之外，在全球設有四家公司，未來將有效協助揚智拓展國際市場，特別是共同搶占印度電信運營商市場，並可利用安瑞在非洲和東歐地區的擴張，結合揚智在中南美洲布局，共同擴大全球市場版圖。
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