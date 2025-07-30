H20銷陸解禁 台積獲輝達大追單…新訂單高達30萬顆

美國鬆綁輝達H20晶片銷陸禁令後，在大陸市場引爆強大買氣，路透報導，輝達為此大舉追單台積電（2330），要增產30萬顆H20晶片，相當於H20晶片去年總銷量三成。法人看好，輝達大單挹注下，台積電先進製程將持續熱轉。

對於相關傳言，輝達不願對新訂單消息與出口許可申請進度置評。台積電昨（29）日不評論市場傳聞，亦不評論單一客戶業務。外電報導，美國商務部未回應路透記者的置評請求。

路透報導，這批給台積電的新訂單總量高達30萬顆，將使輝達H20晶片庫存量，從現有的60萬顆至70萬顆進一步增加。

美國研究機構SemiAnalysis的資料顯示，輝達去年銷售約100萬顆H20晶片。川普政府7月允許輝達恢復銷售H20晶片到中國大陸，逆轉4月實施的銷售禁令。

業界指出，H20晶片採以台積電5奈米家族的N4（4奈米級）製程打造，這款GPU建基於Hopper架構，是為大陸市場設計的專用推論晶片，隨著輝達追單，台積電先進製程將持續熱轉。

不過，輝達若要出貨H20晶片，仍須先取得美國政府的出口許可證。輝達7月中旬表示，已獲美國政府保證將很快批准，但路透引述消息人士指出，美國商務部尚未核准這些許可申請，輝達已要求有意採購H20晶片的陸企提出新文件，內容須包含客戶訂購量預測。

輝達執行長黃仁勳7月訪問北京時表示，是否重啟H20晶片生產，將取決於H20訂單量，若要重啟供應鏈，將耗時約九個月。不久後美國科技媒體「The Information」報導，輝達告知客戶其H20晶片供應有限，暫時沒有立即重啟生產的計畫。

隨著輝達追單H20晶片生產，扭轉原本只依賴現有庫存的決定，並重啟供應鏈的生產腳步。

在川普政府4月實施禁令之前，騰訊、字節跳動與阿里巴巴等中國大陸科技巨頭都已大幅提高H20晶片訂購量，用於自家研發AI模型。

台積電先前的法說會上，外資關注美國鬆綁H20晶片銷陸禁令對台積電助力，董事長魏哲家當時直言：「這是個好消息」，強調客戶可以繼續向大陸這麼大的市場自由供應晶片，「客戶的好消息就是台積電的好消息」。如今傳出輝達對台積電大舉追單H20晶片，法人看好對台積電營運將有正面助益。