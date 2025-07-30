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中華電接軌國際 搶6G商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信龍頭中華電信（2412）積極接軌國際，昨（29）日宣布正式加入Bridge Alliance API Exchange（BAEx）平台，投入跨國開放式應用程式介面（Open API）發展，推動防詐、身份驗證、智慧城市、企業數位轉型等多元應用。

中華電信去年率先加入GSMA Open Gateway倡議，並自主研發「SIM卡換發」與「終端設備狀態」兩項API，還取得GSMA國際標準認證，現在已經協助國內銀行導入符合國際標準的防詐機制，成為台灣首例以Open API支援金融防詐的實務應用，為打擊詐騙提供強大助力。

全球移動通信系統協會（GSMA）推動的Open Gateway標準化，為開發者提供標準化的網路瀏覽權限，稱為開放網路API（Network API），打破營運商之間的技術壁壘，加速創新應用落地，已獲80%全球電信商參與。

中華電信日前與臺灣企銀跨域合作，將自主研發的「SIM卡換發」通信防詐API首次導入金融應用，共同推出「SIM卡聯防機制」，經由掌握SIM卡變更狀態關鍵資訊，可提升交易風險判斷，預防詐騙行為。

中華電信表示，已在台灣研發並導入金融防詐API，未來將攜手BAEx平台成員探索潛力商機，打造國際協作生態圈。不僅強化中華電信在國際市場的影響力，也有助於B5G與6G新世代服務布局與促進創新應用的實現。

中華電信指出，BAEx平台整合多家跨國電信業者的API資源，要突破市場界限、推動服務共享與技術標準化，並與GSMA Open Gateway標準緊密接軌。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，未來將與成員深入交流Open API成功案例與各國實務經驗，共同尋找B5G／6G時代的新商機。

詐騙 平台 中華電信

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