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國巨第2季每股純益9.74元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（29）日公布第2季營運成果，因認列匯兌損失約4.15億元、收購芝浦電子顧問費、未分配盈餘稅等因素，影響上一季度表現，單季獲利49.98億元，季減9.6%，年減8%，每股純益9.74元，累計上半年每股純益20.51元，仍賺兩個股本。

國巨第2季合併營收327.71億元，季增5.4%，年增4.3%，創單季新高；毛利率35.6%，較上一季持平，比去年同期增加0.4個百分點；營業利益70.44億元，營業利益率21.5%，季增0.7個百分點，年增0.9個百分點。

國巨第2季非營業項目淨損失0.15億元，主要來自於淨利息收入4.2億元、匯兌損失4.15億元。此外，國巨第2季認列與日本芝浦電子（ShibauraElectronics）收購案相關顧問費用1.5億元，營業利益率減少約0.5個百分點，加上提列未分配盈餘稅3.79億元，影響第2季EPS減少約1.03元。

國巨今年上半年合併營收638.75億元，年增6.6%，毛利率35.6%，年增1.1個百分點，營業利益135.07億元，營業利益率21.1%，年增2.1 個百分點，稅後純益105.27億元，年成長5.1%，每股純益20.51元。

展望未來，國巨指出，關稅議題未定與地緣政治風險升溫，國際衝突持續存在，客戶端庫存仍持續朝健康水準發展。

國巨 每股純益

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