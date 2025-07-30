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國巨：本季低個位數成長 盼8月1日前獲准收購芝蒲電子

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨集團董事長陳泰銘。 聯合報系資料照
國巨集團董事長陳泰銘。 聯合報系資料照

被動元件大廠國巨（2327）（29）昨日舉行線上法說會，在AI續強下，第3季營運為低個位數成長，B/B值（訂單出貨比）仍大於1，特殊品的產能利用率持續攀升。針對收購芝蒲電子一案，公司希望在8月1日前獲日本經產省同意。

執行長王淡如樂觀看待今年營運，認為市場需求持續強勁，今年上半年集團營收達到20億美元規模，今年營收可持續成長。

就當前產品組合來看，國巨指出，沒有太大變化，但AI相關需求有更加明確且成長的態勢，AI推動運算和企業用領域產品出貨增加，國巨產品線多元，可以滿足客戶需求。

在庫存部分，通路商庫存呈現健康狀態，整體來看，國巨全產品線業績保持向上增長趨勢。國巨坦言，匯率對毛利率來說是一大變因，將持續避險，也認為上季匯率走勢較為極端，本季有機會比較穩定。

國巨強調，在AI相關的通訊、運算領域，市場蓬勃發展，也關注到中國大陸電動車有復甦跡象，用到集團的積層陶瓷電容和晶片電阻等產品，產業復甦也帶動出貨量。

展望本季，特殊品的訂單出貨比仍大於1，在產能利用率部分，特殊品的產能利用率將從80%提升至85%，一般品則維持70%。法人估國巨本季營收將有低個位數的成長，毛利率、營益率有所改善。

近期因包括金價在內的原物料價格上漲，國巨表示，每天與客戶討論價格變化，目前沒有明顯的調整，仍會持續觀察原物料價格變動的影響。

在併購芝浦電子進度上，國巨7月18日曾與日本管理層在台北會面，雙方將在8月互訪工廠，預計在8月1日前獲得日本經產省（METI）的回覆。

外資正向看待AI應用對推動MLCC與鉭電容需求，加上全球電腦與伺服器出貨增速，國巨作為全球主要供應商之一，供應鏈能力與需求高度匹配；其次是被動元件產業進入庫存調整末期，通路庫存已回復健康水平，需求重啟帶動出貨回溫，有助於國巨的業績穩健往上。

國巨積極收購芝浦電子，布局擴充感測器與控制元件，朝向「感測 + 控制 + 供電」整合型解決方案提供商邁進，外資認為，併購案成功可望助力國巨在高階感測領域的擴張。

AI 國巨 產能利用率

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