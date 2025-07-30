科技巨頭搶攻 AI 智慧眼鏡新藍海

隨著Meta重金投資全球眼鏡製造商巨頭依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica），加上Google也將重啟AI智慧眼鏡專案，AI智慧眼鏡市場處於百家爭鳴的戰國時代，各品牌廠積極布局，搶攻潛力十足的新藍海市場。

AI應用從智慧手機擴及到筆電，市場已趨成熟，近年來VR頭盔、智慧眼鏡等穿戴式裝置也開始加入AI功能，AI智慧眼鏡因較VR頭盔更為輕巧，更容易融入日常生活，成為品牌廠爭相競逐的熱門產品。

根據市場調查機構Counterpoint Research報告指出，2024年全球AI智慧眼鏡出貨量約200萬副，年增210%，主要的品牌競爭者分別是Meta、小米、三星、百度與字節跳動。

Meta幾乎可說是跑最快、耕耘最深的業者，旗下AI智慧眼鏡產品線不僅每年更新，銷售表現也是市場最佳。

業界人士指出，隨著技術突破與產品價格逐年下降，AI智慧眼鏡的市場潛力越來越強，加上科技巨頭爭相投入開發，促使AI智慧眼鏡產業逐步從專業應用擴展至日常消費市場。

業界人士認為，未來AI智慧眼鏡勢必會有更多創新功能整合，例如即時翻譯、AR導航與健康監測，而AI眼鏡將成為新一代智慧穿戴設備的重要代表，並且徹底改變人機互動模式，成為AI時代的象徵產品之一。