Meta 智慧眼鏡擴產 法人看好玉晶光、英濟、達邁等概念股受惠

全球最大眼鏡製造商雷朋（Ray-Ban）母公司依視路陸遜梯卡集團（EssilorLuxottica）表示，雷朋Meta智慧眼鏡熱賣，今年上半年銷售額較去年同期激增逾三倍，除了將有更多與Meta合作的AI眼鏡與新品，也將大舉擴產。

依視路陸遜梯卡集團旗下產品涵蓋眼科鏡片、光學設備、處方眼鏡和太陽眼鏡的設計與生產，全球眼鏡市占率達三成、居第一位。法人看好AI眼鏡帶動擴產，玉晶光（3406）、英濟、達邁、澤米等AI眼鏡概念股有望沾光。

依視路陸遜梯卡集團掌握雷朋、Oakley、Michael Kors、Varilux、Crizal、Transitions和LensCrafters等品牌，在產品設計、生產或品牌影響力均具領先地位，Meta日前傳有意斥資30億歐元投資依視路陸遜梯卡集團，取得3%股權，以在AI眼鏡智慧市場取得優勢位置。

依視路陸遜梯卡集團與Meta自2019年開始合作開發智慧眼鏡產品，雷朋Meta智慧眼鏡帶動實質需求，近期新產品發表時，輝達執行長黃仁勳在試戴時對產品設計讚不絕口，帶動雷朋Meta智慧眼鏡熱賣。

雷朋Meta智慧眼鏡累計銷量已突破200萬副，推升依視路陸遜梯卡上半年業績，依固定匯率計算的營收年增7.3%，達140.2億歐元（162億美元） ，優於市場預期。 依視路陸遜梯卡在財報會議中指出，雷朋Meta智慧眼鏡在今年上半年銷售額已是去年同期的三倍多，優於公司預期。

今年推出優化聽覺體驗的智慧眼鏡Nuance Audio，與Meta合作的運動型智慧眼鏡Oakley Meta快速放量，估計銷量很快就能追上雷朋Meta。

依視路陸遜梯卡執行長Francesco Milleri指出，未來計畫推出更多聯名的智慧眼鏡新產品，決定在泰國擴產，目標2026年時，年產能可達到1,000萬副眼鏡。

國內AI智慧眼鏡概念股方面，玉晶光提供光學模組與鏡頭，英濟具備機光電整合與微投影技術，達邁以透明PI（聚醯亞胺）材料打入AI眼鏡供應鏈，澤米深耕鍍膜產業，專注光學鍍膜，有望應用在AI智慧眼鏡中。