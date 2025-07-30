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英特爾想放棄晶圓製造？華爾街分析：台積電最大受惠
英特爾近日公布財報表示，仍致力開發下一代14Ａ晶片製程，但如找不到「大客戶」採用14Ａ製程，或產品開發進度達不到客戶要求，繼續投入資源研發14Ａ和更先進製程可能不划算。
華爾街券商伯恩斯坦分析師撰寫報告指出，如果英特爾最終放棄開發後續製程，可能代表它會走向無晶圓的半導體廠模式，只設計晶片，交由其他晶圓代工廠生產。
伯恩斯坦認為，英特爾若退出晶圓製造，最大贏家將是台積電。
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