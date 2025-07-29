美國鳳凰城變台積新村 海外不動產業者曝：詢問度增8倍

4月份關稅議題發酵，引發股災，至今台灣關稅仍是未知數，但面對新台幣匯率強升10％以上，越來越多傳產業者與投資者的布局「開始跟隨台積電（2330）移動」。尤其台積電確定擴大投資美國，為鳳凰城帶來巨大改變。海外不動產業者表示，4月以來，國人詢問周邊不動產動向的人數竟暴增8倍。

位於美國亞利桑那州的鳳凰城北部，巨大灰色廠房已經掛上TSMC的招牌，2024年底4奈米量產，3月初台積電董事長魏哲家在白宮記者會上又宣布加碼，總投資額來到1,650億美元，成為美國史上規模最大的外國直接投資案。

FUNWOO德載國際不動產執行長Nancy曾意婷指出：「台積電設廠布局在鳳凰城的北側，距離鳳凰城有一段距離，但當地政府在台積電廠址下方的『皮奧里亞peoria』打造新區，首批個案共計88戶，今年以來已售出75戶，其中至少有三成為台積電員工或相關供應鏈廠商所購買。」

曾意婷不諱言，位於鳳凰城都市圈北側的皮奧里亞，已成為區域房市焦點新星。FUNWOO德載國際不動產超前部署，協助多組客戶搶先布局當地。

曾意婷指出，在全球經濟充滿變數之際，美國房市持續熱絡，紐約、波士頓等大城市的高級住宅與五星級飯店型建案幾乎一推出即售罄，背後推手不僅包括當地買家，近期歐洲資金也持續湧入。

而隨著美元近期走弱，1歐元兌換約1.09美元，歐洲買家進場，更偏好紐約這個大蘋果。美國的不動產成為全球級的避險與保值的重要資產配置。

除了紐約之外，「科技版圖重組」也正在重新定義房市熱區。台積電、輝達（NVIDIA）等半導體巨頭進駐，城市躍升為全球科技製造的新樞紐。台積電加快「美國製造」腳步，第三廠預計於2027年下半年準備就緒後完成設備安裝，並開始從台灣進行技術轉移，首批人員也陸續外派赴鳳凰城。

這塊被稱為「水晶之地」的新區，現在也被台灣半導體高層、傳產老闆看上，曾意婷透露：「不論是過去矽谷、竹科，跟著高科技業布局不動產，一直是黃金路徑，尤其當地一間地坪百坪、建坪80坪起跳的獨棟住宅，總價落在75萬美元上下(約新台幣2,400萬元)，每坪換算才新台幣30萬元，低基期優勢，連科技業工程師都買得起。」

不僅是房地產業被看好，華航（2610）更宣布今年12月3日開闢新航點鳳凰城，為美國版圖再添生力軍，由空中巴士A350-900機型執飛，提供每周3個往返班次，同樣是看好科技商務人士的商機。

看準新竹地區高資產科技族群的潛力與需求，FUNWOO德載國際不動產也在新竹高鐵站旁設立全新VIP Lounge，作為服務高資產家庭與科技新貴的重要據點。