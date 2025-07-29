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AI題材夯 OpenAI等大廠續衝算力！緯穎董座：為台廠帶來商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影

緯穎（6669）董事長洪麗寗29日指出，隨著新興技術的快速發展，尤其是人工智慧（AI）領域的蓬勃興起，市場出現了許多新的機會。她提到，許多企業如OpenAI及其競爭對手，正在積極尋求語言模型的解決方案，以藉此提升自身的算力，這為台灣的相關產業帶來了潛在的商機。

洪麗寗表示，馬來西亞柔佛州作為數據中心的熱點，吸引了至少50家企業準備進駐。她強調，柔佛州的數據中心發展受到了多方因素的影響，尤其是新加坡於2019年推出的暫緩令，使得許多企業選擇將數據中心移至柔佛。

地理優勢與客戶關係

洪麗寗透露，緯穎選擇在馬來西亞的柔佛州設廠，也讓團隊握有相較競爭對手而言更加良好的地理優勢，緯穎設置的廠區距離新加坡僅需三四十分鐘的車程，這使得緯穎在當地的工廠能夠更好地服務新加坡的客戶。她強調，良好的售後服務及技術支援是吸引客戶的重要因素。

談及廠區全面導入自動化，緯穎也積極在產線導入自動化生產技術，並藉此提升自身產線的生產效率，洪麗寗強調，隨著美國人工成本的上升，自動化技術變得愈加重要。緯穎正積極推動自動化，以提升生產效率並減少人力成本。她提到，透過數位孿生技術和自動化解決方案，緯穎已經在生產過程中取得了顯著的成效。

針對全球布局與未來展望，洪麗寗表示，緯穎在全球的布局持續擴展，除了在台灣的工廠外，還在馬來西亞、墨西哥及歐洲設立了生產基地，以滿足不同市場的需求。她對未來的發展表示樂觀，並期待在不斷變化的市場環境中抓住更多機會。

緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影

AI 緯穎 OpenAI 馬來西亞

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