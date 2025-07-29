揚智科技策略投資安瑞科技 打造「終端＋AI晶片＋資安」綜效新局

揚智科技（3041）今日舉行董事會，決議將投資安瑞科技，透過收購至偉科技科技，總金額4.45億元，間接取得安瑞私募及流通普通股共2068.6萬股，整體持股比率為34.75%。揚智科技將藉此布局資安市場，擴大營運動能，目前雙方已啟動資安硬體平台開發，未來將結合安瑞科技的資安解決方案與揚智科技基於ARM架構的SOC晶片技術，提供全球企業更高效、更具成本效益的資安防護。

揚智科技執行長連建欽今日赴交易所舉行重大訊息記者會表示揚智入股安瑞科技，主要著眼下列面向。

一、市場布局拓展與互補：安瑞科技深耕印度、中東、東南亞、日本、美國及歐洲市場多年，擁有廣泛的客戶基礎與銷售網絡。特別是在印度，安瑞科技在金融保險業的市占率超過80%，而且有多家電信公司是安瑞科技的客戶。除了台灣的總部之外安瑞科技在全球設有4個公司，並在德里、孟買、班加羅爾、加爾各答、日本、杜拜、北美設有辦公室，而且在歐洲、孟加拉、肯亞及東南亞等地有銷售與工程師團隊。這將能有效協助揚智科技拓展國際市場，特別是共同搶占印度電信運營商市場，並可利用安瑞科技在非洲和東歐地區的積極擴張，結合揚智科技在中南美洲的布局，共同擴大全球市場版圖。

二、技術互補與產品創新：揚智科技在晶片層級的專業技術、Arm Based SOC設計能力，以及與CASwell合作的硬體平台設計與製造能力，將與安瑞科技的企業級資安軟體技術（包括APV負載平衡器、AG SSL VPN、ASF Web應用程式防火牆，以及DLP、WAF、VPN等技術）形成強大互補。透過雙方從晶片到終端產品的完整產業鏈整合，將能根據市場需求和趨勢，打造新型資安硬體平台，並強化揚智科技HomeHub等產品的資安防護能力，提供更全面的IT與OT資安解決方案。

三、投資收益與營運效率提升：此次投資預期將帶來合併營收與合併利潤的增長。雙方將共享銷售、市場及辦公室資源，有效降低營運費用。安瑞科技的資安服務亦可望降低揚智科技的網路安全費用，進一步提升整體營運效率與成本效益。