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揚智入股安瑞-KY 擴大資安軟硬整合布局

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

揚智（3041）29日董事會決議將投資安瑞-KY（3664），透過收購至偉科技，總金額為新台幣4.45億元，間接取得安瑞私募及流通普通股共20,686,000股，整體持股比例為34.75%。揚智科技將藉此布局資安市場，擴大營運動能，目前雙方已啟動資安硬體平台開發，未來將結合安瑞科技的資安解決方案與揚智科技基於ARM架構的SOC晶片技術，提供全球企業更高效、更具成本效益的資安防護。

安瑞深耕印度、中東、東南亞、日本美國及歐洲市場多年，擁有廣泛的客戶基礎與銷售網絡。特別是在印度，安瑞科技在金融保險業的市占率超過80%，而且有多家電信公司是安瑞科技的客戶。除了台灣的總部之外安瑞科技在全球設有4個公司，並在德里、孟買、班加羅爾、加爾各答、日本、杜拜、北美設有辦公室，而且在歐洲、孟加拉、肯亞及東南亞等地有銷售與工程師團隊。這將能有效協助揚智科技拓展國際市場，特別是共同搶占印度電信運營商市場，並可利用安瑞科技在非洲和東歐地區的積極擴張，結合揚智科技在中南美洲的布局，共同擴大全球市場版圖。

揚智科技在晶片層級的專業技術、Arm Based SOC設計能力，以及與CASwell合作的硬體平台設計與製造能力，將與安瑞科技的企業級資安軟體技術（包括APV負載平衡器、AG SSL VPN、ASF Web應用程式防火牆，以及DLP、WAF、VPN等技術）形成強大互補。透過雙方從晶片到終端產品的完整產業鏈整合，將能根據市場需求和趨勢，打造新型資安硬體平台，並強化揚智科技HomeHub等產品的資安防護能力，提供更全面的IT與OT資安解決方案。

揚智科技指出，此次投資預期將帶來合併營收與合併利潤的增長。雙方將共享銷售、市場及辦公室資源，有效降低營運費用，而安瑞的資安服務亦可望降低揚智科技的網路安全費用，進一步提升整體營運效率與成本效益。

揚智科技強調，公司與安瑞的股權投資促進團隊事權統一，提高效率，並在「終端＋AI晶片＋資安」領域創造顯著綜效，共同迎接快速發展的全球資安市場商機，為股東創造最大價值。

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