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中華電信幸福職場再升級 加碼設置「愛國職場互助教保服務中心」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。圖／中華電信提供
中華電信。圖／中華電信提供

中華電（2412）近年積極打造幸福職場，並秉持「以人為本」的核心理念，積極響應政府鼓勵生育政策及行政院「我國少子女化對策計畫」，持續推動職場友善育兒環境，中華電信29日宣布，再度展現企業對員工福祉的承諾，於台北市愛國東路設立第10處教保中心「愛國職場互助教保服務中心」。

中華電信董事長簡志誠、勞工董事洪秀龍、中華電信工會理事長劉必賢、委辦法人台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純理事長一起出席「愛國職場互助教保服務中心」開幕典禮。

簡志誠表示，育兒不僅是家庭的責任，更是企業應共同承擔的社會責任。中華電信持續傾聽員工需求，積極優化職場環境，讓同仁在工作之餘無後顧之憂，也讓孩子們在安全、溫馨、充滿愛的環境中快樂成長。

中華電信表示，2022年以來率先於六都設立9處16班教保中心，三年來已造福2,280位幼童，深獲員工與社會各界肯定。此次「愛國教保中心」啟用後，教保中心總數正式提升至10處18班，服務範圍持續擴大，展現企業對員工家庭照顧的高度重視。

簡志誠進一步指出，中華電信除了設立教保中心，還持續推出多項優於法規的育兒福利措施，包括生育補助每胎8萬元；產假延長至91日曆天（遠高於法定56日）；養育0至6歲幼兒，每日減少工時1小時且不扣薪；養育0至6歲幼兒，提供育兒津貼每年12,000元；這些措施不僅有效減輕員工育兒負擔，也顯著提升生育意願。申請生育補助人數由2022年的396人成長至2024年的464人，顯示政策成效卓著。

中華電信表示，未來將持續推動職場教保服務，打造多元、公平、共融（DEI）的職場環境，營造安心工作、快樂生活的企業文化，為企業、家庭與社會創造三贏的正向循環。

職場 中華電信 生育補助 育兒津貼

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