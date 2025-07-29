佳邦檳城子公司兼生產基地舉行開幕典禮 深耕東南亞高成長市場

PSA旗下佳邦（6284）29日宣布，馬來西亞檳城的全新子公司暨最先進的生產基地正式啟用並舉行盛大開幕典禮。此策略性里程碑不僅標誌著佳邦在全球布局的重大進展，更彰顯公司提升海外生產能力、強化供應鏈韌性，並深耕東南亞高成長市場的堅定決心。

面對當前全球經濟不確定性與地緣政治變化對供應鏈帶來的挑戰，佳邦積極推動多元製造據點策略，公司表示，當時對於馬來西亞新廠的設立，正是佳邦為因應全球客戶需求與深化亞洲市場布局的關鍵部署。

據悉，該廠區初期將聚焦於高頻天線模組製程，並全面導入先進的自動化生產線，確保高品質與高效能的產品供應，同時規劃具備充裕產，以因應Wi-Fi 7、低軌衛星與車用市場的快速成長需求。

佳邦進一步說，首批自動化設備已完成安裝與調試，將結合在地優秀人才與經驗豐富的台籍幹部，確保營運順暢，並預計於2025年第3季度開始量產。

佳邦強調，馬來西亞廠啟用不僅彰顯業務的實體擴展，也深化了對全球夥伴關係、技術卓越與長期永續發展的承諾。我們將秉持一貫的創新研發精神，結合在地生產優勢，開發新產品及服務新市場，持續為股東創造長期價值。

展望未來，佳邦將強化與國際IC廠商及客戶的合作，積極搶攻5G、AI交換器、物聯網（IoT）、低軌衛星以及低空經濟等高成長市場商機。