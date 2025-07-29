快訊

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

佳邦檳城子公司兼生產基地舉行開幕典禮 深耕東南亞高成長市場

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
PSA華科事業群-佳邦科技馬來西亞廠開幕典禮圓滿落幕，左四為佳邦科技執行長陳培真。圖／公司提供
PSA華科事業群-佳邦科技馬來西亞廠開幕典禮圓滿落幕，左四為佳邦科技執行長陳培真。圖／公司提供

PSA旗下佳邦（6284）29日宣布，馬來西亞檳城的全新子公司暨最先進的生產基地正式啟用並舉行盛大開幕典禮。此策略性里程碑不僅標誌著佳邦在全球布局的重大進展，更彰顯公司提升海外生產能力、強化供應鏈韌性，並深耕東南亞高成長市場的堅定決心。

面對當前全球經濟不確定性與地緣政治變化對供應鏈帶來的挑戰，佳邦積極推動多元製造據點策略，公司表示，當時對於馬來西亞新廠的設立，正是佳邦為因應全球客戶需求與深化亞洲市場布局的關鍵部署。

據悉，該廠區初期將聚焦於高頻天線模組製程，並全面導入先進的自動化生產線，確保高品質與高效能的產品供應，同時規劃具備充裕產，以因應Wi-Fi 7、低軌衛星與車用市場的快速成長需求。

佳邦進一步說，首批自動化設備已完成安裝與調試，將結合在地優秀人才與經驗豐富的台籍幹部，確保營運順暢，並預計於2025年第3季度開始量產。

佳邦強調，馬來西亞廠啟用不僅彰顯業務的實體擴展，也深化了對全球夥伴關係、技術卓越與長期永續發展的承諾。我們將秉持一貫的創新研發精神，結合在地生產優勢，開發新產品及服務新市場，持續為股東創造長期價值。

展望未來，佳邦將強化與國際IC廠商及客戶的合作，積極搶攻5G、AI交換器、物聯網（IoT）、低軌衛星以及低空經濟等高成長市場商機。

物聯網 馬來西亞 低軌衛星

延伸閱讀

潘宇謙太愛買出事了！緊急求救動力火車

台光電、台燿 四檔靚

馬來西亞總理：泰國與柬埔寨將立即且無條件停火

怕被抓「燒錢保平安」？建築公司經理受賄想毀證據 竟在浴室焚燒逾690萬紙鈔

相關新聞

效期最長可達一年 中華電信：已全數完成政府、商業網站Google憑證換發

中華電信今（29）日表示，已於7月25日順利完成政府及商業（企業客戶）網站的Google憑證更新及換發作業，所有同意更新...

大馬YTL集團把緯穎當建商談生意 洪麗甯：多元AI客戶是機會也是挑戰

AI伺服器大廠緯穎（6669）科技對CSP供貨占比一度達10%，排名全球第三。隨更多新型態客戶出現，緯穎也成AI系統整合...

中華電信幸福職場再升級 加碼設置「愛國職場互助教保服務中心」

中華電（2412）近年積極打造幸福職場，並秉持「以人為本」的核心理念，積極響應政府鼓勵生育政策及行政院「我國少子女化對策...

佳邦檳城子公司兼生產基地舉行開幕典禮 深耕東南亞高成長市場

PSA旗下佳邦（6284）29日宣布，馬來西亞檳城的全新子公司暨最先進的生產基地正式啟用並舉行盛大開幕典禮。此策略性里程...

記憶體三雄首度同台 聯手產業鏈夥伴搶占AI制高點

隨著AI運算對先進記憶體效能需求急遽提升，擁有核心記憶體產業鏈、先進封裝、系統整合優勢與創新研發聚落的台灣，正快速躍升成...

本土半導體設備上櫃再添新兵 竑騰8月下旬掛牌交易

竑騰科技（7751）預定明（30）日舉行上櫃前業績發表會，預定8月下旬掛牌交易。伴隨先進封裝先進封裝客戶共同開發及掌握關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。