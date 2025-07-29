中華電信：AWS資料中心落地台灣 加速生成式AI應用百工百業

AWS已於今年6月6日宣布AWS亞太（台北）區域正式啟用，對於需要低延遲與合規要求須於本地存放資料的產業如政府機關或金融產業，可立即投入應用布署。中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，AWS資料中心落地台灣後，大部分服務網路延遲可降至10毫秒內，能顯著提升金融交易或購票系統效能。

張本原更強調，在AI領域持續推廣生成式AI應用至百工百業場域，包含AI稅法查找協助回覆民眾租稅議題諮詢以增進稅法機關處理效率；AI智慧醫療能提早偵測病徵、結合基因分析預測疾病趨勢等應用，展現中華電（2412）在AI創新應用上的積極布局與亮眼成果。

中華電信29日於2025 AWS Partner Summit台灣合作夥伴高峰會中，連續第二年受到Amazon Web Services（AWS）高度肯定，榮膺「AWS Consulting Partner of the Year」殊榮，彰顯其在推動客戶數位轉型、人工智慧應用與雲端技術服務的領先實力，並由中華電信企業客戶分公司總經理張本元代表受獎，因應AWS亞太（台北）區域正式於台灣落地與AI生成式應用蓬勃發展，中華電信將持續積極協助政府機關與企業擘劃雲端服務與AI新局。

中華電信持續深植雲端技術實力，現為全台少數AWS核心級服務合作夥伴（Premier Tier Services Partner），中華電信表示，甫於今年1月榮獲AWS核心級服務合作夥伴（AWS Premier Tier Services Partner），多年來提供雲端服務建置、技術顧問諮詢、網路直連、混合雲部署、智慧機房及資安控管等一站式雲端解決方案，並以全年無休24x7在地技術支援，成為企業與政府機關穩健轉型的首選。近來更在雲端服務基礎上持續厚植技術，包含生成式AI、資安、雲端韌性、雲地備援與Managed Service Provider（MSP）技術託管領域逐步發展解決方案。

中華電信強調，持續深植雲端領域技術實力，自2019年到2025年間陸續取得9項AWS服務能力認證，包含DevOps、IoT、Managed Service Provider（MSP）、Migration and Modernization，Data & Analytics、Networking、Machine Learning、Security及Small and Medium Business （SMB）認證，技術實力獲得AWS高度肯定，並持續布局更多技術服務能力認證。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，我們致力於將亞馬遜全球的成功經驗帶進台灣，攜手合作夥伴加速台灣AI應用落地，並助力台灣客戶上雲出海、布局全球。今年，我們很高興看到中華電信協助各行各業的客戶擁抱技術革新。我們也期待未來能透過新的AWS亞太（台北）區域，進一步與在地夥伴密切合作，運用雲端和AI等前瞻技術，協助更多台灣客戶掌握數位轉型的重要機遇，加速台灣邁向智慧未來。