AIDC也能「拎包入住」？是方首創水冷AI機房 搶攻資料中心需求

是方（6561）董事長邵泓嘉29日宣布領先全台推出國際級中立水冷AI機房拎包入住服務方案，積極搶攻AI時代所帶動的龐大資料中心需求，同時加速助力企業切入AI算力的新契機。總經理劉耀元表示，「拎包入住」方案，成為企業切入AI服務和應用的最佳選擇。

邵泓嘉表示，隨著AI技術快速發展，高階GPU伺服器對於電力與散熱的需求大幅提升，傳統機房已難以滿足市場要求。同時，高昂的AI基礎設施投資更需要水、電、防火、防震、資安與專業機房管理的全方位支援。

邵泓嘉表示，是方與全球AI市場同步穩健成長，出色的財報數據也體現出我們在AI及數位匯流領域的地位。是方經營團隊對於全年度的營收與獲利表現深具信心，也會持續努力再創佳績。

劉耀元表示，GB200、GB300等高階AI伺服器對水冷環境的需求極高，但目前市場上水冷機房供給稀少，是方聯雲智能資料中心（LY2）在水冷、高電力、高承載三大技術面布局已久，能提供最快速、最穩定的AI基礎設施，尤其是新推出的「國際級中立水冷AI資料中心拎包入住服務方案」，更是企業切入AI服務和應用的最佳選擇。

「拎包入住」方案最大亮點就是「即刻進駐」，企業只需攜帶AI伺服器，即可入住具備80kW至150kW/Rack容量的AI水冷資料中心，省去傳統機房建置冗長的設計與施工期。此外，拎包入住方案還能串連台灣最大的網際網路交換中心TPIX，協助企業即時、快速連接全球。更值得一提的是，截至7月中旬為止，是方TPIX會員數達207個，全球排名已前進到第65名。

劉耀元指出，是方LY2具備卓越的基礎設施以及「三高三快」的核心優勢，確保客戶享有最高規格的AI運算環境。三高包括：《高電力》，客製支援高用電機櫃，提供客戶10KW~150KW的高電力需求；《高承載》，先進的建築設計，具備隔震設計、綠建築設計，樓板載重每平方公尺達2,000kg，即使單座機櫃重達1,500至1,800公斤，也能輕鬆承載；《高散熱》，支援氣冷式及水冷式解決方案，可順利帶走熱能，確保AI伺服器穩定運作。

此外，三快則為：《進駐快》，兩周內即可快速啟用；《連線快》，提供高速網路連線與雲端交換中心服務；《服務快》，專業團隊提供即時高效的技術支援與機房管理服務。