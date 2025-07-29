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AWS台灣資料中心6月啟用 未來有望為台灣GDP貢獻逾102億美元

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
AWS台灣暨香港總經理王定愷在分享，AWS如何透過在全球各領域的創新經驗幫助台灣產業加速轉型。圖／AWS提供
AWS台灣暨香港總經理王定愷在分享，AWS如何透過在全球各領域的創新經驗幫助台灣產業加速轉型。圖／AWS提供

2025 AWS台灣雲端高峰會今（29）日登場，AWS台灣暨香港總經理王定愷分享，今年6月，亞馬遜宣布AWS亞太（台北）區域在台灣正式啟用，亞馬遜計畫投資超過50億美元，以支援台灣資料中心的建設、連接、營運和維護，預估AWS亞太（台北）區域將為台灣GDP貢獻超過102億美元，以及每年創造超過6500個在地全職工作機會。

2025 AWS台灣雲端高峰會7月29日、30日，一連兩天於南港展覽館二館舉行，今年以「展雲全球，智算零距」為主題，期望引領台灣企業邁向智慧轉型新紀元。

王定愷指出，AWS深耕人工智慧（AI）與機器學習（ML）超過25年，支援亞馬遜集團在物流、零售、無人機、機器人、半導體等領域發展智慧化與自動化系統。「近年，我們看見台灣面臨的挑戰，包括人口高齡化、產業轉型、創新創業，以及學用落差。因此，我們不只為台灣帶來基礎設施AWS亞太（台北）區域，更引進亞馬遜在全球各領域的創新經驗，幫助台灣產業加速轉型，並進一步上雲出海、全球落地。」

AWS今年在COMPUTEX宣布推出零介入科技推動計畫（簡稱ZIP計畫），持續推動沙盒場域落地、人才訓練、國際產業交流、工作坊與研討會、黑客松、新創育成，旨在幫助台灣各產業發展真正智慧的、高度自動化的解決方案，透過零介入科技重塑雲端與AI應用的可能性，驅動百工百業智慧升級。

今年AWS也邀請美國AI巨頭Palantir Technologies出席。Palantir以大數據分析技術聞名，早期客戶主要集中在美國情報界，2011年美國軍方成功定位擊斃蓋達組織首腦賓拉登，就是運用了Palantir的技術。

Palantir是在2023年推出AI平台AIP。Palantir Technologies資深顧問Shon J. Manasco今日出席活動時指出，AIP能協助組織在核心營運導入AI自動化解決方案，幫助各產業更有效地實現核心使命。製造業者能運用AIP來最佳化生產時程、提升設備運作時間，他舉例，大型醫療系統則能透過AIP強化臨床照護現場的關鍵工作，例如病床調度與護理人力排班。

他同時也以保險業為例，「我們觀察到核保作業流程中，一開始由人類主導，AI僅扮演輔助角色，協助完成初步的辨識任務。接著，AI的參與範圍逐漸擴大，並由人類專家持續評估哪些部分運作良好、哪些不如預期，以及有哪些缺漏的知識或判斷，需要手動新增。這些回饋與內部經驗會不斷被AI吸收與整合，讓AI透過實證逐步建立信任，讓團隊漸漸相信AI足以支援整個流程的自動化。」

AWS全球公部門產業業務副總裁Jeff Kratz表示，生成式AI是一生難得一見的重大技術變革，因為它讓每個人都擁有創造、創新、解決問題的工具。AWS觀察，生成式AI正在從遵循固定規則的AI助理（AI assistant），邁向能完成明確目標、串連整個工作流程的AI Agent。

Jeff Kratz也分享，亞馬遜內部營運也運用生成式AI強化需求預測、供應鏈管理、產能規劃與配送路徑優化，將美國整體的長期預測準確度提升10%。藉由來自亞馬遜自身業務的洞察，AWS持續優化生成式AI服務，進而協助金融服務、媒體、非營利組織與政府等產業的客戶加速創新。

AI GDP 美國 亞馬遜

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