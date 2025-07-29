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「憑證事件」暫解 中華電信：全數完成政府與商業網站憑證換發

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電（2412）簽發之TLS網站憑證將自8月1日起被Google Chrome停止預設信任，並引發一系列「憑證事件」。中華電信29日表示，已於7月25日順利完成政府及商業（企業客戶）網站的Google憑證更新及換發作業，所有同意更新憑證之客戶網站，均已完成憑證換發，效期最長可達一年。除確保客戶網站能正常運作、連線安全性不受影響外，也請民眾安心瀏覽。

因應Google Chrome於2025年8月1日停止預設信任由中華電信簽發之TLS網站憑證，中華電信表示，除積極強化內部管理，並於第一時間提出延長憑證效期等配套措施，降低對客戶的影響。

為協助客戶順利完成憑證換發作業，中華電信表示，除設立專責服務窗口，由憑證中心主動通知客戶辦理憑證換發，並透過客服中心專線（0800-000123，全天候7x24小時）與憑證中心專線（02-2344-4820，周一至周五5x8小時）提供客戶即時且專業的諮詢服務。同時，針對有特殊需求的客戶，由專人服務窗口主動聯繫、瞭解客戶需求，即時處理所有憑證案件。

除了全面協助換發憑證外，中華電信表示，公司內部也持續強化憑證營運管理機制，包括提升「憑證政策管理委員會」層級、導入第三方稽核制度以確保透明與合規性、精進自動化憑證換發流程以提升效率等具體作為，力拚2026年3月底前重返信任名單。中華電信強調，公司亦將持續關注國際憑證政策動態，為客戶帶來更穩定的服務。

Chrome Google 中華電信

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