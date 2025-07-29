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下半年成熟製程廠毛利率承壓 法人：3大因素影響

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
成熟製程示意圖。圖／路透
成熟製程示意圖。圖／路透

關稅戰提前拉貨效應告終，加上終端應用復甦不如預期，及新台幣升值壓力延續等3大負面因素影響，市場傳出，多家一線IC設計大廠下半年將大砍晶圓代工廠成熟製程投片量，台廠相關廠商面臨壓力。

國內大型法人機構表示，目前半導體業僅剩以AI需求支撐，台積電（2330）為最大受惠者，晶圓代工成熟製程相關廠商則壓力較大。今年上半年關稅不確定性，加上大陸官方補貼政策刺激消費等2大因素，使得客戶提前投片，美國對全球對等關稅將於8月1日上路，晶圓代工廠提前拉貨紅利消失。

美鎖中禁令趨勢不變，中國大陸積極發展成熟製程，因此在成熟半導體和利基型記憶體的競爭會變大。此外，大陸利用本身優勢，也會著墨在面板和電動車產業的半導體供應鏈。

法人指出，聯電（2303）和世界（5347）持續面臨中國大陸和美國12吋成熟製程持續開出，競爭壓力不變，客戶下單謹慎，下半年景氣不佳將影響產能利用率，惟2家公司為分散地緣政治風險，在海外皆有設置新廠房和增加當地的合作夥伴，並有一定的競爭能力，去中化訂單溫和增加。

關稅 美國 半導體 台積電 晶圓代工廠

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