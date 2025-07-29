AI素養教育聯盟成立 光寶科台積電參一腳

隨著AI技術飛速發展，對新世代學習與生活的影響日益深遠，親子天下教育創新中心今天宣布攜手光寶文教基金會與台積電文教基金會，啟動接軌全球AI素養普及計畫，並成立跨領域的「AI素養教育聯盟」推動相關倡議。

親子天下教育創新中心今天發布「全國國中小學師生AI素養大調查」，台灣翻轉未來創新協會理事長何琦瑜指出，隨著AI技術的發展，並進駐生活中各領域，已經出現科技跑在素養之先帶來的焦慮與亂象，影響下一代學習與身心健康。

何琦瑜表示，為了3C、社群媒體普及對孩子們帶來的衝擊，以及城鄉與貧富間數位落差，需要提前布局，大規模、普及性地推動AI素養，成為教育的重要基礎建設。

親子天下教育創新中心匯聚產、官、學界力量，成立AI素養聯盟，期許共同倡議並推動AI素養的普及化。光寶文教基金會與台積電文教基金會更贊助親子天下教育創新中心，將麻省理工學院（MIT）RAISE開發的AI入門系列課程，調整為本土化適合台灣的中文教材內容，並將中文內容提供給加入Day of AI的全球100多個國家使用，協助台灣在國際的能見度，除了AI硬體產業，也為軟體教育盡心力。

光寶文教基金會執行長張衣宜今天表示，光寶文教基金會始終相信教育可以是改變個人命運、翻轉社會結構的關鍵力量。面對AI時代來臨，不僅看見挑戰，更看見機會，希望透過「AI素養普及計畫」，讓AI不是門檻，而是成為孩子們探索世界、創造未來的助力。

台積電文教基金會執行長許峻郎也表示，AI素養對台灣與台積電而言具有深遠的策略意義。身為全球AI產業鏈的核心企業，台積電深知AI素養在未來社會中的關鍵角色。透過本計畫，台積電文教基金會期望賦能新世代，培養迎向AI時代所需的智慧，進一步強化台灣的長期競爭力。