效期最長可達一年 中華電信：已全數完成政府、商業網站Google憑證換發

中華電信今（29）日表示，已於7月25日順利完成政府及商業（企業客戶）網站的Google憑證更新及換發作業，所有同意更新憑證的客戶網站，均已完成憑證換發，效期最長可達一年。除確保客戶網站能正常運作、連線安全性不受影響外，也請民眾安心瀏覽。

因應Google Chrome於2025年8月1日停止預設信任由中華電信簽發的TLS網站憑證，中華電信除了積極強化內部管理，也於第一時間提出延長憑證效期等配套措施，降低對客戶的影響。

為協助客戶順利完成憑證換發作業，中華電信除設立專責服務窗口，由憑證中心主動通知客戶辦理憑證換發，並提供客戶即時且專業的諮詢服務。同時，針對有特殊需求的客戶，由專人服務窗口主動聯繫、瞭解客戶需求，即時處理所有憑證案件。

中華電信表示，公司內部持續強化憑證營運管理機制，包括提升「憑證政策管理委員會」層級、導入第三方稽核制度以確保透明與合規性、精進自動化憑證換發流程以提升效率等具體作為，力拚2026年3月底前重返信任名單。

中華電信強調，公司亦將持續關注國際憑證政策動態，為客戶帶來更穩定的服務。