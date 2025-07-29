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e-Bike市場升溫 美利達六款電輔車新品登場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
美利達發表新車。業者／提供
美利達發表新車。業者／提供

電動輔助自行車（e-Bike）市場需求持續升溫，美利達（9914）共推出六款全新電輔車系列，涵蓋通勤、休閒與長途運動等多元用途。配合新品上市，美利達將於8月起舉辦全台共八場【2025電輔車賞車會】，誠摯邀請全台車友親臨體驗。

本次亮相的三款高性價比車款分別為：都會100（eURBAN100EQ）以時尚外觀與低跨點設計為主打，搭配適合銀髮族或身材嬌小車友的24吋輪徑幾何，並具備超過100公里續航力，早在今年台北自行車展便引發熱烈討論。

海柏200（eHYBRID200）則為GRAVEL風格跨界車款，融合登山車與公路車的特性，採用無避震前叉搭配窄胎設計，不僅有效減輕重量，同時提升續航與騎乘效率，特別適合通勤族、探險玩家、甚至想要挑戰輕度越野的多功能需求者。

馬汀200（eMT200）則為入門越野電輔登山車，結合XC登山車的騎乘幾何與單前避震配置。其低跨點車架設計則進一步提升上下車便利性，適合不同身型與年齡層騎乘者使用，是兼具探索與實用機能的最佳選擇。

三款車皆以不到五萬元的建議售價問世，讓注重性價比的消費者無負擔擁有電輔車，輕鬆入門。

此外，美利達同步展出搭載SHIMANO電機系統的高效能電輔旗艦車型：

eBIG.NINE是一款融合硬派外觀與實用性能的29吋硬尾電輔登山車，配備SHIMANO EP6中置電機與高容量電池系統，不僅動力充沛，續航穩定，日常通勤或假日輕度林道探險都能無縫切換。

eBIG.TOUR同樣搭載SHIMANO EP6中置電機，專為長途旅行與日常載物需求打造的多功能電輔旅遊車，搭配避震前叉、全套貨架與前後燈組合，無論城市代步或跨縣市旅騎都能從容應對，是一台真正具備「全地形 × 全生活」實用性能的全能車款。

而對於熱愛越野挑戰的進階玩家，eONE-FORTY無疑是系列中的性能代表作。其搭載140mm避震行程與專為林道騎乘調校的幾何設計，擁有優異的攀爬能力與技術地形操控表現。想要單日山路越野，或是技術林道探險，eONE-FORTY皆能提供穩定且精準的動力支援與極佳的騎乘信心。

美利達

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