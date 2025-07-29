BBU概念股將密集發布財報展望 股價率先點火

BBU（電池備援電力模組）指標廠光寶科與台達電30、31日將接力召開法說會，此外電池模組廠AES-KY也預計週四發布第2季財報，BBU概念股股價率先點火。

不畏今天台股下跌211.46點，AES-KY股價逆勢攻上漲停板新台幣1200元，穩居千金俱樂部；加百裕終場也上漲1.7元或4.97%，收在35.9元。

權值股台達電股價逆勢上漲3元，收在525元；光寶科收在平盤價124.5元，表現相對抗跌。

隨著輝達（NVIDIA）下半年即將推出GB300新AI伺服器，BBU被列為標配，滲透率持續提高，電源供應器暨BBU模組大廠光寶科先前就表示，BBU供應相當緊張，無法滿足客戶需求，年初開始就在高雄、北美等多地廠區同步展開擴產，預計第3季可以完成產能擴充，有望帶動上游的電池模組需求跟著增加。

光寶科明天即將召開法說會，對於BBU市場概況可望有進一步說明。

法人分析，BBU的運作原理是當外部電源突然中斷時，系統會自動切換至BBU供電，將存儲在動態隨機存取記憶體（DRAM）中的快取資料快速寫入到備援的固態硬碟（SSD）中，避免因斷電造成數據遺失。隨AI機房大量建置，BBU已逐漸被列為標配，法人看好需求成長可期。