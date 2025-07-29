世界法說會／估第3季出貨季增7% 升值毛利率續降至25-27%
晶圓代工廠世界先進（5347）29日召開法說會，公司提到，預估第3季出貨季增7%以上，毛利率則將比第2季28%續降至25-27%，目前市場不確定性高客戶傾向保守，能見度維持三個月但下半年客戶行為沒有巨大變化，消費雖然略微下修但HPC等應用成長趨勢持續。
法人關注毛利率季減少，世界先進提到，毛利率中位數26%隱含季減少2個百分點，主要仍是新台幣兌美元匯率預期大幅升值。假設匯率隱含預期升值4%，每升值1%影響毛利率0.5個百分點，加上夏季電費、人事成本、晶圓五廠產能開出，不過預期產能利用率會上升產能利用率可望從73%提升中高個位數至八成左右。
世界先進提到，第3季匯率28.7兌一美元假設下預估出貨季增7-9%，ASP季增加1-3%但是匯率持續有不利因素。
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