快訊

林德福控票數抄反「僅這1里同意罷免」 中選會回應了

被移動過？新莊行李箱藏屍命案 發現人推測從中環路被丟進水溝

虛假和平？泰柬達成停火，零星衝突仍在發生

世界法說會／估第3季出貨季增7% 升值毛利率續降至25-27%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）29日召開法說會，公司提到，預估第3季出貨季增7%以上，毛利率則將比第2季28%續降至25-27%，目前市場不確定性高客戶傾向保守，能見度維持三個月但下半年客戶行為沒有巨大變化，消費雖然略微下修但HPC等應用成長趨勢持續。

法人關注毛利率季減少，世界先進提到，毛利率中位數26%隱含季減少2個百分點，主要仍是新台幣兌美元匯率預期大幅升值。假設匯率隱含預期升值4%，每升值1%影響毛利率0.5個百分點，加上夏季電費、人事成本、晶圓五廠產能開出，不過預期產能利用率會上升產能利用率可望從73%提升中高個位數至八成左右。

世界先進提到，第3季匯率28.7兌一美元假設下預估出貨季增7-9%，ASP季增加1-3%但是匯率持續有不利因素。

毛利率 美元匯率 晶圓代工廠

延伸閱讀

特斯拉攜手三星 法人評估：對台積電影響有限

CoAsia SEMI為南韓AI半導體獨角獸Rebellions 提供AI晶片先進封裝技術

期貨商論壇／力積電期 保守看

美對台關稅未確定前 搭上AI持續創高

相關新聞

世界法說會／大陸成熟製程晶圓廠傳漲價 公司這樣看

大陸成熟製程報價傳出復甦，世界先進（5347）29日召開法說會外資提問該議題，世界先進完整回應。

三星晶圓代工獲特斯拉大單 研調：台積電以外是主要選擇

三星2奈米大客戶浮上檯面。三星電子宣布半導體客戶獲得大單，但沒說客戶名稱，不過特斯拉執行長馬斯克28日證實，已經與三星電...

AWS台灣資料中心6月啟用 未來有望為台灣GDP貢獻逾102億美元

2025 AWS台灣雲端高峰會今（29）日登場，AWS台灣暨香港總經理王定愷分享，今年6月，亞馬遜宣布AWS亞太（台北）...

下半年成熟製程廠毛利率承壓 法人：3大因素影響

關稅戰提前拉貨效應告終，加上終端應用復甦不如預期，及新台幣升值壓力延續等3大負面因素影響，市場傳出，多家一線IC設計大廠...

半導體AOI廠竑騰將上櫃 董座樂觀看今年營運挑戰新高

半導體AOI廠商竑騰（7751）30號將舉辦上櫃前業績發表會，該公司憑藉與先進封裝客戶共同開發及掌握關鍵熱介面製程技術，...

效期最長可達一年 中華電信：已全數完成政府、商業網站Google憑證換發

中華電信今（29）日表示，已於7月25日順利完成政府及商業（企業客戶）網站的Google憑證更新及換發作業，所有同意更新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。