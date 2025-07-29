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訊連攜手宏碁 登Acer Day秀AI 頭貼、影音創作等新體驗

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連全新AI頭貼、影音創作等創作體驗。訊連／提供
訊連全新AI頭貼、影音創作等創作體驗。訊連／提供

AI人臉辨識大廠訊連（5203）29日宣布，再度攜手品牌大廠宏碁（2353）（Acer），並於宏碁旗下「2025 Acer Day」暑期活動期間，推出一系列AI應用互動體驗，包含相片大師全新AI藝術風格搶先試玩、威力導演影音創作教學等，結合宏碁最新AI PC，全面展現軟硬整合的無限可能，攜手開拓AI PC新市場。

搶攻暑期創作熱潮 體驗AI影像變身與影音創作

為搶攻暑假檔期的創作熱潮，訊連旗下影像創作軟體相片大師PhotoDirector將於七月底推出全新AI藝術風格，涵蓋多款熱門漫畫主題風格。用戶只需簡單自拍即可生成專屬AI頭貼，現場即刻變身漫畫主角，打造個人虛擬形象，體驗時下最潮最炫的創意轉換。

同時，訊連也參與宏碁2025 Acer Day活動，於「AI頭貼變身」體驗區邀請更多年輕族群親身感受AI影像創作的魅力。現場只要拍照、選風格，即可立即輸出專屬頭像圖像，還能掃描QR code儲存至手機、上傳社群平台，創意熱度一鍵分享！

民眾也可現場體驗威力導演PowerDirector的影音創作功能，透過內建AI人物特效、自動去背與配樂功能，即使零剪輯基礎也能輕鬆創作短影音。此外，宏碁將於7月30日至8月3日將在南港LaLaport舉辦Acer Day快閃體驗店，完成現場指定任務即可獲得精美好禮，讓參與者玩得開心又盡興。

軟硬整合推升AI PC市場動能 打造AI創作新日常

事實上，訊連與宏碁長期攜手深耕AI PC應用生態，從軟體最佳化、AI功能整合，到多場線上線下推廣合作，攜手推動AI PC普及。今年暑期再度強強聯手，透過全新AI技術結合硬體性能優勢，打造最完整的AI創作體驗，有望加速AI PC市場發展，帶動整體銷售動能。

訊連共同總經理林昭宏表示，我們與Acer擁有穩固的合作關係，雙方不僅共享對創新技術的熱情，更致力於讓AI應用走入日常。結合訊連科技領先業界的AI影像技術與Acer高效能AI PC，讓使用者從內容創作到影像美化，靈感隨時啟動，創作不設限。我們期待透過這樣的軟硬整合，加速AI PC市場普及，為更多使用者帶來直覺、有趣且強大的創作體驗。

展望未來，林昭宏強調，訊連也將持續與宏碁密切合作，發揮臺灣軟體創新能量，為全球用戶打造直覺、易用、充滿創意的AI應用新生活。

AI 宏碁 訊連

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