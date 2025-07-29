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利明献領軍東元轉型：韌性思維搶攻綠能與AI商機

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元董事長利明献，記者籃珮禎攝影。
東元董事長利明献，記者籃珮禎攝影。

東元（1504）董事長利明献29日在天下管理高峰會中，分享其經營理念，引領這家屹立70年的企業邁向轉型。憑藉深厚金融業背景與專業經理人視角，利明献為東元注入「韌性」思維，透過優化治理並積極布局全球市場，旨在劇烈變動的時代中開創新局。

利明献指出，面對當前地緣政治、供應鏈重組、以及匯率、利率、稅率等多重「率」的挑戰，企業必須具備快速重整、應變與反彈的韌性。

他以台積電（2330）為例，即使是國際化程度極高的企業，赴美設廠後才真正體認到國際人才徵用管理的複雜性，這印證了「韌性」對於企業永續發展的重要性。

在治理結構上，利明献明確指出，家族企業與專業經理人的界線已日益模糊，關鍵在於「傳承」技術、知識與文化，而非單純的權力交接。

他強調，東元作為一家由五大家族創立的老店，過去十幾年已逐步導入專業經營制度，由董事會監督、專業團隊管理，建立透明可預期的決策流程。

利明献上任後，提出「價值思維」取代傳統營運思維。他直言，東元業務廣泛，必須收斂並確立公司定位。他將東元願景聚焦於「成為全球電氣化、智能化、綠色能源的核心」，並以此為核心整合全球資源，建立One TECO企業文化。

他表示，這項戰略轉變意味著東元將從單純的產品製造商，轉型為「解決方案提供者」，以客戶為中心，發揮品牌優勢，跳脫代工思維。

為了實現這項目標，東元已展開一系列關鍵布局。首先，去年9月收購台灣伸昌電機（變壓器），強化基礎建設所需的變壓器產品線，以拓展解決方案能力。

接著，去年底在中國大陸併購易維科（電線馬達），補足台灣在電線馬達技術方面至少十年落後的差距，此舉對發展電動車核心領域至關重要。

而今年3月在馬來西亞併購工程顧問公司NCL Energy（資料中心），成功搶進東南亞資料中心（DataCenter）市場，搭上AI基礎建設的熱潮。並於上周取得雪蘭與新山兩地資料中心相關標案，進一步拓展東南亞市場與資料中心業務。

利明献強調，國際化不應僅是目的，而是一個過程。企業領導者的責任在於定義願景、引領團隊，並建立強大的韌性。他期許東元能打造一個有制度、有舞台、能容錯、讓人才願意留下來並能成功接棒的環境。

東元董事長利明献，記者籃珮禎攝影。
東元董事長利明献，記者籃珮禎攝影。

東元 東南亞

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